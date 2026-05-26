Questa è la nuova Lancia Gamma, prime immagini ufficiali: sarà ibrida ed elettrica

Eccola, questa è la nuova Lancia Gamma. La casa automobilistica ha infatti condiviso le prime immagini ufficiali della sua nuova ammiraglia che sarà svelata nel corso dell'anno. L'apertura degli ordini è prevista dopo l'estate. Sarà prodotta presso lo stabilimento di Melfi e i prototipi sono già su strada per i test.

Lancia Gamma, posteriore

Esterni e interni

La nuova Lancia Gamma è stata disegnata in Italia e poggia sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis. Adesso conosciamo anche le misure esatte del nuovo modello: 4,67 metri lunghezza x 1,89 metri larghezza x 1,66 metri altezza. Come era già intuibile grazie a passate foto spia, la nuova ammiraglia Lancia si caratterizzerà per le forme da fastback, con linee slanciate e una coda rastremata. A quanto si può vedere, la nuova Gamma adotterà sempre il linguaggio di design introdotto con il concept Pu+R HPE che poi è stato ripreso sull'attuale Lancia Ypsilon. Il frontale, in particolare, presenta la reinterpretazione del classico ''calice'' Lancia. In breve, uno stelo verticale al centro illuminato e una sottile striscia luminosa che attraversa tutto il frontale. Inoltre, possiamo notare la presenza di fari sdoppiati.

Le portiere presentano maniglie a filo della carrozzeria che permettono di ottimizzare l'aerodinamica. Guardando al posteriore, sotto al piccolo spoiler alla fine della coda troviamo una fascia nera con il lettering LANCIA. I gruppi ottici riprendono invece la forma del ''calice'' Lancia, un richiamo, quindi, al design della parte frontale della nuova fastback.

Lancia Gamma, interni

Lancia ha condiviso anche un'immagine degli interni dove troviamo una plancia a sviluppo orizzontale L'aspetto non è eccessivamente minimalista e infatti vediamo una serie di comandi fisici. Lato tecnologia, ci sono il quadro strumenti digitale e il display per il sistema infotaimment, probabilmente evoluzione di quello presente oggi sulla Ypsilon.

Ibrida ed elettrica

Per quanto riguarda le motorizzazioni, nuova Lancia Gamma sarà sia ibrida e sia elettrica. Ci sarà il solito Mild Hybrid Stellantis da 145 CV complessivi, un 3 cilindri di 1,2 litri turbo da 136 CV abbinato a un cambio automatico a 6 rapporti con all'interno una piccola unità elettrica da 29 CV. La gamma elettrica sarà invece articolata su più livelli, da 230 CV con autonomia superiore a 540 km, da 245 CV con autonomia superiore a 740 km, fino alla versione integrale AWD da 375 CV con autonomia fino a 675 km. Pare non sia prevista, invece, la Plug-in.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 26/05/2026