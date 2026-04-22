Lancia Corse HF fiduciosa verso il Rally Isole Canarie: precedenti incoraggianti per Rossel e Gryazin

Dopo la vittoria di Yohan Rossel con Arnaud Dunand e il terzo posto di Nikolay Gryazin insieme a Konstantin Aleksandrov al Rally Croazia, il team Lancia Corse HF si presenta al Rally Isole Canarie con l’obiettivo di confermarsi nel WRC2. L’appuntamento spagnolo, in programma dal 23 al 26 aprile sull’isola di Gran Canaria, rappresenta il quinto round stagionale del World Rally Championship.

WRC 2026, Rally Croazia: il podio della classe WRC2

Il passaggio dalle strade balcaniche all’asfalto dell’arcipelago atlantico cambia radicalmente lo scenario. Oltre 300 chilometri cronometrati distribuiti su 18 prove speciali attendono i due equipaggi al volante della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, chiamati ad affrontare un percorso tecnico e selettivo.

Il banco di prova delle Canarie

Il Rally Isole Canarie è noto per il soprannome di “Circuito dell’Atlantico”, legato a un tracciato che alterna tratti costieri a sezioni interne ricche di saliscendi e curve veloci. L’asfalto abrasivo e i continui cambi di altitudine mettono sotto stress vetture e pneumatici, mentre le condizioni meteo restano una variabile chiave: sole e temperature elevate possono lasciare spazio a nebbia e precipitazioni nelle zone oltre i 1500 metri.

Tra le prove più impegnative spicca la Tejeda – San Mateo, caratterizzata da forti variazioni altimetriche, così come la lunga Ingenio – Telde – Valsequillo, con continui cambi di ritmo e pendenze marcate. Elementi che rendono la gestione della gara fondamentale tanto quanto la velocità pura. Per un quadro completo dell'appuntamento vi rimandiamo alla nostra guida al Rally Isole Canarie.

Rossel e Gryazin in evidenza nell'edizione 2025

Rossel e Gryazin arrivano a questo appuntamento con precedenti molto positivi. Entrambi sono stati protagonisti nell’edizione dello scorso anno: il francese ha conquistato la vittoria in WRC2, mentre il pilota bulgaro è salito sul podio. Si trattava della prima edizione dello storico rally spagnolo valida per il Mondiale WRC, mentre in precedenza era stato soprattutto inserito nel calendario dell'Europeo: un’esperienza che potrebbe rivelarsi preziosa su strade tanto particolari.

WRC 2026, Rally Croazia: Nikolay Gryazin (Lancia)

Il programma del weekend si apre giovedì con la prova spettacolo all’interno dello stadio di Las Palmas, un contesto insolito che garantisce grande impatto visivo e partecipazione del pubblico. Venerdì e sabato concentrano la parte più corposa della gara, mentre domenica il finale prevede quattro prove speciali, con la Wolf Power Stage a chiudere l’evento.

Clément: ''Affrontiamo questo evento con fiducia''

Didier Clément, Team Principal Lancia Corse HF, sottolinea la fiducia ma anche la cautela con cui la squadra affronta l’appuntamento: “Il Rally Croazia ha portato un risultato incredibile per gli equipaggi della Lancia Ypsilon Rally2 HF, segnando la prima vittoria della vettura nel Campionato del Mondo Rally, e siamo già pronti per la partenza del Rally delle Isole Canarie. Pur disputandosi anch’esso su asfalto, questo rally si distingue per un profilo stradale più ‘da circuito’, che richiede caratteristiche diverse alla vettura. Si svolge su un’isola vulcanica che raggiunge quasi i 2.000 metri di altitudine, dove anche le condizioni meteo giocano sempre un ruolo determinante. Abbiamo preparato al meglio questo appuntamento con una sessione di test preliminari in Spagna e i nostri equipaggi vantano già esperienza su queste strade. Affrontiamo quindi questo evento con fiducia, ma anche con il massimo rispetto per il livello molto elevato dei concorrenti in WRC2”.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 22/04/2026