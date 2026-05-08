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Rally Portogallo 2026: programma e aggiornamenti terza giornata

Avatar di Luca Manacorda, il 09/05/26

2 ore fa - La cronaca e i risultati della terza giornata del Rally Portogallo

Giornata clou del weekend con quasi 146 km cronometrati spalmati su nove speciali
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Il Rally Portogallo 2026 affronta oggi la sua giornata più intensa, con ben nove speciali spalmate dal mattino alla sera per un totale di quasi 146 km cronometrati. L'ideale per testare le ambizioni degli equipaggi, in una classifica ancora piuttosto raccolta. Ciò vale soprattutto per Sebastien Ogier e Thierry Neuville che occupano le prime due posizioni separati da meno di quattro secondi, ma anche per Sami Pajari e Oliver Solberg che si contendono il terzo gradino del podio separati da pochi decimi. Sarà poi interessante vedere se in questa lotta rientrerà Elfyn Evans che oggi potrà sfruttare una posizione di partenza molto più favorevole. Battaglia apertissima anche nel WRC2 dove, dietro alla Lancia di Nikolay Gryazin trasparente in questo evento per la classifica di categoria, Jan Solans guida un gruppo ancora compatto in cui il primo degli inseguitori è Yohan Rossel.

RALLY PORTOGALLO 2026, PROGRAMMA TERZA GIORNATA

Prova Prova speciale Km Ora locale Ora italiana
SS11 Felgueiras 1 8.81 07:00 08:00
SS12 Cabeceiras de Basto 1 19.91 08:05 09:05
SS13 Amarante 1 26.24 09:35 10:35
SS14 Paredes 1 16.09 11:05 12:05
SS15 Felgueiras 2 8.81 14:00 15:00
SS16 Cabeceiras de Basto 2 19.91 15:05 16:05
SS17 Amarante 2 26.24 16:35 17:35
SS18 Paredes 2 16.09 18:05 19:05
SS19 Lousada SSS 3.78 19:05 20:05
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Pubblicato da Luca Manacorda, 09/05/2026
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Luca Manacorda
Luca Manacorda
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la partecipazione a Reazione a catena, programma di Rai 1 dove la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, che si narra sia nascosta in un baule sepolto nel Nordest d'Italia. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.

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