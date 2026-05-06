Rally Portogallo: Lancia all’esame della terra con la Ypsilon Rally2 HF Integrale

Dopo il doppio successo su asfalto tra Rally Croazia e Rally Isole Canarie, Lancia Corse HF arriva al Rally Portogallo da protagonista nel WRC2. L’appuntamento lusitano segna però un passaggio chiave della stagione: l’esordio sulla terra della Ypsilon Rally2 HF Integrale nella serie iridata.

Debutto su sterrato per la Ypsilon

La gara portoghese rappresenta un banco di prova cruciale per la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, chiamata ad affrontare per la prima volta il fondo sterrato in un contesto tra i più selettivi dell’intero calendario. Dopo aver dimostrato competitività assoluta sull’asfalto, l’obiettivo del team è ora adattarsi rapidamente alle nuove condizioni, cercando di confermare il ruolo di riferimento anche su una superficie completamente diversa.

WRC 2026, Rally Isole Canarie: Yohan Rossel (Lancia)

Gli sterrati portoghesi, spesso morbidi e sabbiosi al primo passaggio, tendono a scavarsi rapidamente lasciando emergere rocce e solchi profondi, mettendo sotto pressione vetture ed equipaggi. La squadra italiana nelle scorse settimane ha effettuato diversi test per preparare al meglio questo importante appuntamento.

Rossel comanda, Gryazin cerca un weekend pulito

A guidare la classifica WRC2 sono Yohan Rossel con Arnaud Dunand, reduci da due vittorie consecutive che hanno proiettato Lancia Corse HF al comando anche della graduatoria team. In Portogallo l’equipaggio francese sarà chiamato a difendere la leadership in un contesto tecnico completamente diverso rispetto alle ultime uscite, sfidando tutti i principali nomi della categoria. Assente invece il fratello Leo (Citroen), con il quale al momento condivide la leadership.

WRC 2026, Rally Isole Canarie: Nikolay Gryazin (Lancia)

Percorso di crescita meno lineare invece per Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov, attualmente quinti in campionato. Dopo essere stati rallentati da qualche problema tecnico negli ultimi due appuntamenti, i due sono stati protagonisti di solide rimonte nei primi appuntamenti stagionali. Il Rally Portogallo rappresenta per loro un’opportunità importante per avvicinarsi alle posizioni di vertice.

Al via anche una terza Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, iscritta però al campionato nazionale: la vettura sarà affidata ai portoghesi José Pedro Fontes con Inês Ponte, attesi dalla gara di casa dopo il buon risultato ottenuto al Rally Terras d’Aboboreira.

Un rally selettivo

Il Rally Portogallo si conferma uno degli eventi più impegnativi della stagione, non solo per le caratteristiche del fondo ma anche per la gestione fisica e strategica richiesta lungo quattro giornate di gara.

Il percorso alterna tratti veloci e scorrevoli a sezioni più tecniche e rovinate, dove precisione e gestione diventano fondamentali. A complicare ulteriormente il quadro potrebbe intervenire il meteo, con piogge previste che rischiano di trasformare le prove speciali in tratti fangosi e insidiosi.

Clement: ''Abbiamo svolto un intenso lavoro di preparazione''

Didier Clément, Team Principal Lancia Corse HF, ha inquadrato così la sfida portoghese: “Dopo gli importanti risultati ottenuti nelle ultime settimane nei rally su asfalto in Croazia e alle Isole Canarie, ci apprestiamo ora ad affrontare una lunga serie di appuntamenti su sterrato. Il Rally Portogallo è il primo di questi ed è noto per essere uno dei più impegnativi sia per le vetture sia per gli equipaggi”.

“Questo fine settimana, la sfida sarà resa ancora più complessa dalle condizioni meteo previste, con possibili piogge - ha sottolineato Clement - Il team di sviluppo della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale ha svolto un intenso lavoro di preparazione in condizioni simili a quelle che ci aspettiamo di affrontare. A fronte di una concorrenza estremamente competitiva, l’intero team Lancia Corse HF è pronto ad affrontare questa importante sfida”.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 06/05/2026