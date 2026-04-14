Rally Croazia: per Fourmaux prima il ritiro, poi il pranzo in casa. La foto è virale

Tra i tanti ritiri che hanno caratterizzato il Rally Croazia 2026 c'è anche quello di Adrien Fourmaux, costretto ad alzare bandiera bianca nel corso dell'ultima speciale di sabato mattina dopo aver colpito un palo in cemento della linea telefonica. Un episodio che, col senno di poi, gli è costato il podio su cui è invece finito il compagno di squadra Hayden Paddon, su cui stava rimontando dopo essere stato rallentato in precedenza da una foratura. Il ritiro ha però avuto una gustosa consolazione per il pilota della Hyundai.

La delusione dell'incidente

L'errore che ha costretto Fourmuax al ritiro è stato particolarmente sfortunato: in una curva verso destra in salita, il posteriore della sua i20 N ha sbandato, finendo per colpire il palo e danneggiando irrimediabilmente la sospensione posteriore sinistra.

''È stato un errore piuttosto stupido, direi - ha ammesso il francese - Nella curva a sinistra precedente c'era un piccolo dosso. Non mi sono accorto che l'asfalto stava scomparendo e sono entrato troppo presto, finendo sulla ghiaia. Ho cercato di avvicinarmi il più possibile al punto di corda, e ci sono riuscito, ma all'esterno c'era un enorme palo di cemento e l'abbiamo urtato con la ruota''.

🚨 Game over for @AdrienFourmaux 🚨



He slide wide on a right-hander and took a heavy hit to the left-hand side of the car. Crew OK ✅#WRC | #CroatiaRally 🇭🇷 pic.twitter.com/Ap7QuUZeTs — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) April 11, 2026

Proprio l'errore nell'affrontare il dosso è stato decisivo: ''Non so ancora perché sia ​​successo. Credo che avrei dovuto segnare il dosso nelle mie note di gara'' ha ammesso Fourmaux.

Il pranzo a sorpresa

L'incidente di sabato ha avuto quantomeno una piacevole conseguenza. Fourmaux ha infatti picchiato vicino alla casa di una famiglia francese che, per cercare di consolare lui e il suo navigatore Alex Coria, ha colto l'occasione per un inaspettato invito a pranzo: ''Abbiamo incontrato dei francesi che avevano una casa vacanze proprio lì - ha raccontato Fourmaux ai media - La famiglia è originaria della Croazia. I nonni sono croati, poi si sono trasferiti in Francia e i figli sono nati in Francia''.

La foto dell'insolito pranzo, con l'equipaggio Hyundai vestito con la tuta da gara, è rapidamente diventata virale. Ma le curiosità non sono finite: ''Entrambi i figli sono francesi, ma la cosa curiosa è che uno vive a Lille, come me, e l'altro a Montpellier, come Alex - ha svelato Fourmaux - Per me era destino; dovevamo fermarci lì e pranzare con loro. Credo che fosse scritto nelle stelle prima della prova speciale''.

L’image sympa de la journée 🥹



Après leur abandon aujourd’hui, Adrien Fourmaux et Alexandre Coria se sont vus réconfortés par des locaux croates, qui leur ont directement offert à manger chez eux 🍽️



(📸 @HMSGOfficial / #WRC ) pic.twitter.com/ZwKmMjyBZ9 — Tear Off (@TearOffFR) April 11, 2026

Senza più l'impegno delle prove del pomeriggio, Fourmaux e Coria si sono potuti fermare e pranzare senza fretta, apprezzando l'ospitalità dei connazionali: ''L'accoglienza è stata davvero calorosa ed è stato un piacere trascorrere del tempo con loro - ha aggiunto il pilota della Hyundai - Avrei preferito che non fosse in queste circostanze, ma tant'è. Avevano preparato un ottimo pranzo, c'erano due posti liberi e lo abbiamo condiviso con loro, ci siamo divertiti molto per due ore''. L'equipaggio francese è poi tornato in gara domenica, chiudendo quarto nella classifica della Super Sunday.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 14/04/2026