Rally Croazia: tornano le Lancia Ypsilon Rally2 HF dopo l'esordio nel Monte Carlo

Dopo le assenze programmate dagli appuntamenti in Svezia e Kenya, Lancia Corse HF riparte dal Rally Croazia con l’obiettivo di consolidare la leadership nella classifica Team WRC2. La squadra italiana affronta il quarto appuntamento del World Rally Championship, in programma dal 9 al 12 aprile, schierando le Ypsilon Rally2 HF Integrale affidate agli equipaggi Yohan Rossel-Arnaud Dunand e Nikolay Gryazin-Konstantin Aleksandrov.

Obiettivo continuità dopo Montecarlo

La priorità è dare seguito ai risultati ottenuti nel round inaugurale, che hanno proiettato Lancia in testa alla graduatoria di categoria, nonostante gli errori dei piloti abbiano impedito di ottenere un piazzamento di prestigio nella classifica finale. Il rally croato rappresenta un banco di prova significativo, con oltre 300 chilometri cronometrati distribuiti su 20 prove speciali interamente su asfalto, tra tratti costieri e strade dell’entroterra.

Le indicazioni arrivate dai primi impegni stagionali, tra Mondiale e competizioni nazionali, confermano l’affidabilità e il potenziale della Ypsilon Rally2 HF Integrale, già dimostratasi competitiva in contesti diversi, come recentemente ribadito dai successi di Andrea Crugnola e Yoann Bonato nei campionati italiano e francese.

Rossel e Gryazin specialisti della Croazia

A rafforzare le ambizioni del team c’è anche il feeling dei due equipaggi con le strade croate. Rossel e Gryazin vantano infatti, nelle ultime due edizioni del rally, una vittoria e un secondo posto ciascuno in WRC2. Un dato che li inserisce tra i principali candidati al vertice, nonostante le modifiche al percorso.

Il tracciato 2026 introduce infatti diverse novità, con uno spostamento parziale dalle tradizionali speciali dell’entroterra verso la costa e i tratti montani, aumentando il livello di incertezza per tutti i protagonisti. La gara prenderà il via giovedì 9 aprile con la cerimonia di partenza a Fiume, mentre il parco assistenza sarà ospitato all’autodromo di Grobnik.

WRC 2026: test Lancia Ypsilon Rally 2 HF

La prima giornata completa, venerdì, prevede otto prove speciali sulle strade tecniche dell’Istria, dove la gestione degli pneumatici sarà determinante. Sabato gli equipaggi affronteranno altri 115 chilometri cronometrati nell’entroterra croato, sempre su otto speciali, prima della giornata conclusiva di domenica, con quattro prove lungo la costa.

Didier Clément, Team Principal di Lancia Corse HF, ha sottolineato l’importanza del weekend croato: ''Non vediamo l’ora di tornare in azione con le nostre Ypsilon Rally2 HF Integrale per questo quarto appuntamento del WRC. Per noi è la seconda gara del 2026 dopo l’ottimo esordio di Montecarlo e sappiamo di poter contare su due piloti molto esperti su queste strade. Le vittorie di Yohan e Nikolay nelle ultime edizioni qui in Croazia sono un segnale incoraggiante, anche se le modifiche al percorso rappresentano un’incognita per tutti. Sarà una sfida impegnativa e siamo pronti ad affrontarla'', ha concluso.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 07/04/2026