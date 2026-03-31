Un weekend da incorniciare per Lancia Ypsilon Rally2 HF: oltre a Crugnola trionfa anche Bonato

La stagione di ritorno di Lancia nei rally ha incassato un weekend con un doppio segnale forte: la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale ha vinto al debutto sia nel Campionato Italiano Assoluto Rally sia nel campionato francese, in due contesti tecnici molto diversi tra loro.

Italia: successo di Crugnola e equilibrio nel Trofeo

Al Rally Il Ciocco, primo appuntamento del CIAR 2026, la vittoria assoluta è andata ad Andrea Crugnola navigato da Luca Beltrame. Un successo costruito nella seconda parte di gara, con un margine finale di 17”8, significativo perché arrivato al debutto della nuova vettura nel campionato italiano.

CIAR 2026, Rally Il Ciocco: podio Trofeo Lancia

Accanto alla gara assoluta, il fine settimana ha visto anche il debutto del Trofeo Lancia, con 17 equipaggi al via e una competizione particolarmente equilibrata: sei diversi vincitori di prova speciale e la lotta per il podio risolta solo nella Power Stage finale. A imporsi sono stati Simone Di Giovanni e Andrea Colapietro, davanti a Edoardo De Antoni–Martina Musiari e Moreno Cambiaghi–Giulia Paganoni. Un risultato che evidenzia fin da subito un livello competitivo ravvicinato all’interno del monomarca.

Francia: Bonato domina al debutto

Il secondo successo del weekend è arrivato al Rallye Le Touquet Pas-de-Calais, gara di apertura del campionato francese, dove Yoann Bonato e Benjamin Boulloud hanno portato la Ypsilon Rally2 HF Integrale alla vittoria.

Rallye Le Touquet Pas-de-Calais: Bonato-Boullond (Lancia) vincitori

Il sei volte campione di Francia ha costruito il risultato con una gara in progressione: dopo una fase iniziale di studio, ha preso il comando durante la seconda boucle notturna, disputata sotto la pioggia e in condizioni particolarmente difficili. Da quel momento, Bonato ha consolidato il vantaggio prova dopo prova, firmando diversi migliori tempi e chiudendo con un margine netto di 79,9 secondi, risultando il riferimento assoluto del weekend.

Un debutto significativo

Il doppio successo tra Italia e Francia rappresenta un avvio rilevante per il progetto Ypsilon Rally2 HF Integrale, che si è dimostrato competitivo sia su asfalti italiani sia nelle condizioni variabili incontrate nel campionato francese. L'attenzione si sposta ora sugli equipaggi iscritti al Mondiale WRC2 che, nel weekend del 10-12 aprile, saranno impegnati nel Rally Croazia.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 31/03/2026