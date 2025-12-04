CIAR 2026

I calendari dei Campionati Italiani Rally 2026: Assoluto, Terra e Asfalto

Le date e le gare valide per le serie ACI Sport 2026 del campionato italiano rally

Sono stati ufficializzati da ACI Sport i calendari 2026 delle principali serie rallystiche italiane. Rispetto al 2025, i programmi restano pressoché invariati nel numero di gare e nella struttura generale, ma non mancano lievi aggiustamenti nelle date e nell’ordine delle tappe. La novità principale è il cambio di denominazione per il campionato su asfalto che diventa Rally Challenger.

CIAR 2026

Il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco manterrà le sue sette gare, con due appuntamenti a coefficiente maggiorato: la Targa Florio e il Rallye Sanremo. La stagione scatterà come da tradizione con il Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, in programma il 29 marzo, mentre il gran finale sarà affidato al Rallye Sanremo, fissato per il 18 ottobre. L’unica vera modifica riguarda il Rally Regione Piemonte, che abbandona la collocazione primaverile per spostarsi al primo weekend di agosto, inserendosi così nell’unico slot estivo del calendario.

CALENDARIO UFFICIALE CIAR SPARCO 2026

DataRallyCoeff.
29 marzoRally Il Ciocco e Valle del Serchio1
17 maggioTarga Florio Rally1.5
07 giugnoRally Due Valli1
05 luglioRally Roma Capitale1
02 agostoRally Regione Piemonte1
13 settembreRally del Lazio1
18 ottobreRallye Sanremo1.5

CIRT 2026

Calendario fotocopia rispetto al 2025 per il Campionato Italiano Rally Terra. Le gare restano sei, da marzo a novembre, con la tradizionale pausa estiva tra luglio e ottobre. Il via sarà ancora una volta affidato al Rally Città di Foligno l’8 marzo, mentre la chiusura toccherà al Rally del Brunello, che torna a essere la tappa conclusiva a coefficiente maggiorato, il 29 novembre.

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA 2026

DataRallyCoeff.
08 maggioRally Città di Foligno1
12 aprileRally della Val d’Orcia1
24 maggioRally Adriatico1
21 giugnoSan Marino Rally1
01 novembreRally dei Nuraghi e del Vermentino1
29 novembreRally del Brunello1.5

CIR CHALLENGER 2026

Prosegue l’evoluzione della nuova serie tricolore che raccoglie l’eredità del TIR e, prima ancora, di CIR Asfalto e CI WRC. Il CIR Challenger 2026 ripropone sei appuntamenti, gli stessi dell’ultima stagione, mantenendo la struttura mista che unisce tradizione e continuità. L’esordio sarà la confermata Coppa Valtellina il 10 maggio, mentre la finale – a coefficiente maggiorato – sarà nuovamente il Trofeo Villa d’Este ACI Como in novembre. Nel mezzo, restano salde nel calendario anche le tappe del Rally Valli Ossolane, del Rally della Marca (che torna a collocarsi in luglio), del Rally 1000 Miglia, e del Rally Città di Bassano, punti fermi del nuovo Challenger.

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO RALLY CHALLENGER 2026

DataRallyCoeff.
10 maggioRally Coppa Valtellina1
14 giugnoRally Valli Ossolane1
12 luglioRally della Marca1
20 settembreRally 1000 Miglia1
11 ottobreRally Città di Bassano1
08 novembreTrofeo Villa d’Este ACI Como1.5
