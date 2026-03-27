CIAR 2026

Rally Il Ciocco 2026: programma e aggiornamenti

Avatar di Luca Manacorda, il 27/03/26

1 ora fa - Il racconto e la classifica del primo appuntamento dell'anno

Il CIAR riparte dalla Toscana: assente il campione in carica Basso, occhi puntati su Andrea Crugnola e la Lancia

Il Campionato Italiano Assoluto Rally ritorna questo fine settimana con il Rally Il Ciocco che apre la stagione 2026, la 66esima della serie tricolore. Rispetto allo scorso anno, i weekend di gara del CIAR prevedono più chilometri cronometrati, rendendo più impegnativa la sfida. Il programma per questo fine settimana in alta Toscana è suddiviso in cinque speciali sabato, di cui due in notturna, e otto domenica, tra cui la Power Stage che chiuderà la competizione. Una novità, quest'ultima, che verrà mantenuta per tutti gli appuntamenti in calendario nel 2026. Il percorso, di quasi 143 km, prevede alcuni passaggi consueti, come la breve speciale dentro la tenuta il Ciocco e il mitico passaggio sul guado di San Rocco nella Fabbriche di Vergemoli, ma anche novità interessanti come il ritorno della Calomini dopo 20 anni e la nuova tracciatura della Chiozza che sarà anche teatro della Power Stage. In questa prova si sale fino agli oltre 1.500 m di San Pellegrino in Alpe dove, nella giornata di giovedì, ha persino nevicato. Nel weekend è previsto principalmente bel tempo con temperature basse la sera e la mattina: ricordiamo che lo scorso anno la forte pioggia rese il Rally Il Ciocco una vera sfida.

Gli iscritti per questa prima prova sono 21 per quanto riguarda il CIAR assoluto: manca il campione uscente Giandomenico Basso che non ha ancora comunicato i suoi programmi per quest'anno, mentre ci sarà il rivale Andrea Crugnola. Il varesino vuole riconquistare lo scettro e avrà una motivazione in più, essendo al volante della rientrante Lancia. I suoi principali rivali saranno le Toyota di Simone Campedelli e Fabio Andolfi e le Skoda di Roberto Daprà e Bostjan Avbelj. Presente con un programma a tempo pieno anche l'ex F1 Heikki Kovalainen. Si comincia sabato mattina con lo shakedown che per i prioritari sarà dalle 7:30 alle 10:30.

PROGRAMMA RALLY IL CIOCCO 2026

Sabato 28 marzo

Prova
NomeLunghezzaOra
SS1Il Ciocco TV 12.02 km16:03
SS2Fabbriche di Vergemoli 114.50 km17:36
SS3Calomini 114.81 km18:09
SS4Fabbriche di Vergemoli 214.50 km21:16
SS5Calomini 214.81 km21:49

Domenica 29 marzo

Prova
NomeLunghezzaOra
SS6Puglianella 17.29 km08:33
SS7Careggine 119.76 km08:52
SS8Il Ciocco TV 22.02 km09:56
SS9Chiozza 111.91 km10:24
SS10Puglianella 27.29 km13:00
SS11Careggine 219.76 km13:19
SS12Il Ciocco TV 32.02 km14:23
SS13Chiozza 2 – Power Stage11.91 km14:51
VEDI ANCHE
Calendario Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco CIAR 2026
I calendari dei Campionati Italiani Rally 2026: Assoluto, Terra e Asfalto
Aperte le selezioni per il CIAR Junior 2026: modalità e costi
Lancia e ACI Team Italia assieme per il CIAR Junior 2026: modalità e costi d'iscrizione
Rallye Sanremo 2025: cronaca, aggiornamenti e risultati
Rallye Sanremo 2025: vittoria per Crugnola, ma il titolo va a Basso!
Pubblicato da Luca Manacorda, 27/03/2026
Tags
toyotalanciaclassificaSimone CampedelliAndrea Crugnola
Vedi anche