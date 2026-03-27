Rally Il Ciocco 2026: programma e aggiornamenti

Il Campionato Italiano Assoluto Rally ritorna questo fine settimana con il Rally Il Ciocco che apre la stagione 2026, la 66esima della serie tricolore. Rispetto allo scorso anno, i weekend di gara del CIAR prevedono più chilometri cronometrati, rendendo più impegnativa la sfida. Il programma per questo fine settimana in alta Toscana è suddiviso in cinque speciali sabato, di cui due in notturna, e otto domenica, tra cui la Power Stage che chiuderà la competizione. Una novità, quest'ultima, che verrà mantenuta per tutti gli appuntamenti in calendario nel 2026. Il percorso, di quasi 143 km, prevede alcuni passaggi consueti, come la breve speciale dentro la tenuta il Ciocco e il mitico passaggio sul guado di San Rocco nella Fabbriche di Vergemoli, ma anche novità interessanti come il ritorno della Calomini dopo 20 anni e la nuova tracciatura della Chiozza che sarà anche teatro della Power Stage. In questa prova si sale fino agli oltre 1.500 m di San Pellegrino in Alpe dove, nella giornata di giovedì, ha persino nevicato. Nel weekend è previsto principalmente bel tempo con temperature basse la sera e la mattina: ricordiamo che lo scorso anno la forte pioggia rese il Rally Il Ciocco una vera sfida.

Gli iscritti per questa prima prova sono 21 per quanto riguarda il CIAR assoluto: manca il campione uscente Giandomenico Basso che non ha ancora comunicato i suoi programmi per quest'anno, mentre ci sarà il rivale Andrea Crugnola. Il varesino vuole riconquistare lo scettro e avrà una motivazione in più, essendo al volante della rientrante Lancia. I suoi principali rivali saranno le Toyota di Simone Campedelli e Fabio Andolfi e le Skoda di Roberto Daprà e Bostjan Avbelj. Presente con un programma a tempo pieno anche l'ex F1 Heikki Kovalainen. Si comincia sabato mattina con lo shakedown che per i prioritari sarà dalle 7:30 alle 10:30.

PROGRAMMA RALLY IL CIOCCO 2026

Sabato 28 marzo

Prova Nome Lunghezza Ora SS1 Il Ciocco TV 1 2.02 km 16:03 SS2 Fabbriche di Vergemoli 1 14.50 km 17:36 SS3 Calomini 1 14.81 km 18:09 SS4 Fabbriche di Vergemoli 2 14.50 km 21:16 SS5 Calomini 2 14.81 km 21:49

Domenica 29 marzo

Prova Nome Lunghezza Ora SS6 Puglianella 1 7.29 km 08:33 SS7 Careggine 1 19.76 km 08:52 SS8 Il Ciocco TV 2 2.02 km 09:56 SS9 Chiozza 1 11.91 km 10:24 SS10 Puglianella 2 7.29 km 13:00 SS11 Careggine 2 19.76 km 13:19 SS12 Il Ciocco TV 3 2.02 km 14:23 SS13 Chiozza 2 – Power Stage 11.91 km 14:51

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Pubblicato da Luca Manacorda, 27/03/2026