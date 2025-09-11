CIAR 2025

Rally del Lazio Cassino: programma e aggiornamenti

2 ore fa - Il racconto e la classifica del sesto appuntamento dell'anno

Riparte il Campionato Italiano Assoluto Rally con il penultimo appuntamento della stagione: Crugnola cerca la rimonta su Basso

Il Rally del Lazio Cassino è pronto per il suo debutto nel Campionato Italiano Assoluto Rally. Le strade tra Cassino e Itri ospitano il penultimo appuntamento della stagione 2025, assegnando punti importantissimi nella lotta per il titolo. Dopo il Rally Roma Capitale dello scorso luglio, infatti, Giandomenico Basso vede concreta la possibilità di detronizzare Andrea Crugnola, campione italiano degli ultimi tre anni. Il veneto è scappato a +19 sul varesino, un margine che al momento lo mette al riparo anche dagli scarti: con gli attuali risultati, Basso deve scartare 12 punti, mentre Crugnola zero a seguito del ritiro nel Rally Due Valli. Considerando che ci sarà poi ancora da disputare il Rallye Sanremo con coefficiente 1,5, i giochi restano comunque apertissimi: Crugnola, ad esempio, può ribaltare la situazione vincendo gli ultimi due appunmenti e prendendo almeno gli stessi punti di Basso nelle Power Stage.

Il programma del Rally del Lazio Cassino si sviluppa tra venerdì e sabato, con sei prove speciali previste in entrambe le giornate e 110 km cronometrati totali (38 venerdì, 72 sabato). Giovedì pomeriggio va in scena lo shakedown lungo il percorso della Pico, sede di 3 speciali tra cui la Power Stage. 

PROGRAMMA RALLY DEL LAZIO CASSINO 2025

Venerdì 12 settembre

Prova
NomeLunghezzaOra
SS1Pico 12.25 km08:59
SS2Itri 111.00 km11:04
SS3Falvaterra 16.03 km12:02
SS4Pico 22.25 km15:22
SS5Itri 211.00 km16:36
SS6Falvaterra 26.03 km17:34

Sabato 13 settembre

Prova
NomeLunghezzaOra
SS7Viticuso 113.60 km09:25
SS8Terelle 114.65 km10:34
SS9Viticuso 213.60 km13:50
SS10Terelle 214.65 km14:59
SS11Cledan Special Stage ''Pico''2.25 km16:33
SS12Viticuso 313.60 km18:07
