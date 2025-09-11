Rally del Lazio Cassino: programma e aggiornamenti

Il Rally del Lazio Cassino è pronto per il suo debutto nel Campionato Italiano Assoluto Rally. Le strade tra Cassino e Itri ospitano il penultimo appuntamento della stagione 2025, assegnando punti importantissimi nella lotta per il titolo. Dopo il Rally Roma Capitale dello scorso luglio, infatti, Giandomenico Basso vede concreta la possibilità di detronizzare Andrea Crugnola, campione italiano degli ultimi tre anni. Il veneto è scappato a +19 sul varesino, un margine che al momento lo mette al riparo anche dagli scarti: con gli attuali risultati, Basso deve scartare 12 punti, mentre Crugnola zero a seguito del ritiro nel Rally Due Valli. Considerando che ci sarà poi ancora da disputare il Rallye Sanremo con coefficiente 1,5, i giochi restano comunque apertissimi: Crugnola, ad esempio, può ribaltare la situazione vincendo gli ultimi due appunmenti e prendendo almeno gli stessi punti di Basso nelle Power Stage.

Il programma del Rally del Lazio Cassino si sviluppa tra venerdì e sabato, con sei prove speciali previste in entrambe le giornate e 110 km cronometrati totali (38 venerdì, 72 sabato). Giovedì pomeriggio va in scena lo shakedown lungo il percorso della Pico, sede di 3 speciali tra cui la Power Stage.

PROGRAMMA RALLY DEL LAZIO CASSINO 2025

Venerdì 12 settembre

Prova Nome Lunghezza Ora SS1 Pico 1 2.25 km 08:59 SS2 Itri 1 11.00 km 11:04 SS3 Falvaterra 1 6.03 km 12:02 SS4 Pico 2 2.25 km 15:22 SS5 Itri 2 11.00 km 16:36 SS6 Falvaterra 2 6.03 km 17:34

Sabato 13 settembre

Prova Nome Lunghezza Ora SS7 Viticuso 1 13.60 km 09:25 SS8 Terelle 1 14.65 km 10:34 SS9 Viticuso 2 13.60 km 13:50 SS10 Terelle 2 14.65 km 14:59 SS11 Cledan Special Stage ''Pico'' 2.25 km 16:33 SS12 Viticuso 3 13.60 km 18:07

