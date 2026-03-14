Safari Rally Kenya 2026: Katsuta amministra, Ogier in testa alla Super Sunday

Torna il sole sul Safari Rally Kenya 2026, dopo i disastri combinati dalla pioggia ieri. La domenica sembra contrassegnata, come prevedibile, da due diverse gare nella gara: Takamoto Katsuta sta provando a gestire il vantaggio su Adrien Fourmaux per ottenere la sua prima vittoria nel WRC, mentre i big rientrati in gara dopo i ritiri di ieri vanno a tutta per i punti della Super Sunday. Per quanto riguarda la prima battaglia, il francese ha recuperato circa 26 secondi sul giapponese, ma il distacco resta di un minuto con solo il secondo passaggio sulle due prove appena disputate a disposizione.

La classifica della domenica vede invece in testa Sebastien Ogier con 3 secondi su Oliver Solberg e quasi 10 su Elfyn Evans, sfavorito dall'essere il primo a transitare sul percorso pulendolo per gli avversari. Stamattina non è partita la Ford Puma di Joshua McErlean e i tanti ritiri, o grossi ritardi, accumulati da numerosi equipaggi hanno permesso a Solberg di agguantare anche la decima posizione della generale, nonostante i minuti di penalità per il ritiro di ieri. Nel WRC2 Robert Virves aumenta il margine su Gus Greensmith. Alle 8:38 la penultima prova del weekend.

SAFARI RALLY KENYA 2026, CLASSIFICA DOPO SS18

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Takamoto Katsuta Toyota 2:58:33.6 2 Adrien Fourmaux Hyundai +1:00.3 3 Sami Pajari Toyota +5:22.5 4 Esapekka Lappi Hyundai +6:19.8 5 Robert Virves Skoda +10:49.4 6 Gus Greensmith Toyota +11:35.6 7 Fabrizio Zaldivar Skoda +11:48.3 8 Andreas Mikkelsen Skoda +11:57.1 9 Diego Dominguez Toyota +12:54.7 10 Oliver Solberg Toyota +17:46.2

SAFARI RALLY KENYA 2026, PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA

Ultima giornata di un emozionante Safari Rally Kenya 2026 con quattro speciali in programma sulle classiche Oserengoni e Hell's Gate. I chilometri cronometrati sono meno di 50, ma come abbiamo visto in questi giorni le insidie possono nascondersi ovunque. Takamoto Katsuta proverà a tenersi lontano dai guai potendo contare su un vantaggio superiore al minuto su Adrien Fourmaux. Le classifiche della domenica potrebbero vedere protagonisti i ritirati illustri di ieri che possono prendersi più rischi non dovendo guardare alla classifica finale del rally.

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS17 Oserengoni 1 18.22 km 08:09 06:09 SS18 Hell's Gate 1 10.48 km 09:35 07:35 SS19 Oserengoni 2 18.22 km 10:38 08:38 SS20 Hell's Gate 2 – Wolf Power Stage 10.48 km 13:15 11:15

VEDI ANCHE

Pubblicato da Luca Manacorda, 15/03/2026