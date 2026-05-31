Lancia si prende il Rally Giappone: Gryazin vince il duello con Cachon e balza in testa al mondiale

Nikolay Gryazin, navigato da Konstantin Aleksandrov, ha conquistato la sua prima vittoria stagionale nel WRC2 imponendosi nel Rally Giappone al volante della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. Per il pilota bulgaro si tratta di un successo pesante sia per il campionato sia per il prosieguo della stagione, arrivato al termine di un acceso confronto con lo spagnolo Alejandro Cachón. Ricordiamo che l'altro pilota titolare di Lancia Corse, Yohan Rossel, non ha preso parte all'appuntamento nipponico.

WRC 2026, Rally Giappone: Nikolay Gryazin (Lancia)

Dopo il terzo posto ottenuto al Rally Croazia, Gryazin è riuscito a trasformare il potenziale mostrato nelle precedenti uscite in una vittoria costruita prova dopo prova. Fondamentali i 10 scratch conquistati durante il fine settimana, che gli hanno consentito di recuperare terreno dopo una prima giornata più complicata e di prendere il controllo della gara sulle impegnative strade giapponesi.

Un duello deciso nel finale

La sfida per il successo è rimasta aperta fino agli ultimi chilometri cronometrati. Gryazin ha saputo sfruttare la propria esperienza sulle strette e tortuose prove speciali del Rally Giappone, dimostrando velocità anche nei momenti più difficili. Emblematica la PS7 Obara 1, lunga 16,44 chilometri, dove il pilota della Lancia Corse HF è riuscito a ottenere il miglior tempo nonostante una foratura causata da un contatto. Un episodio che ha confermato la competitività dell'equipaggio e della vettura lungo tutto il weekend.

Alla vigilia della prova conclusiva, la Power Stage Lake Mikawako, il vantaggio su Cachón era ridotto ad appena 2,8 secondi. Nell'ultimo confronto diretto Gryazin ha però aumentato il ritmo, mentre il rivale è incappato in un testacoda. Il risultato finale ha premiato il pilota bulgaro con un margine di 15,5 secondi. Per il bulgaro si tratta del secondo successo in carriera nel Rally Giappone dopo quello del 2024, a cui si aggiungono altri due secondi posti.

Gryazin nuovo leader del campionato

Grazie al successo ottenuto in Giappone, Gryazin balza al comando della classifica WRC2 con 56 punti. Alle sue spalle, a quattro lunghezze di distanza, si trovano il compagno di squadra Yohan Rossel, il fratello Leo Rossel e il finlandese Roope Korhonen. Anche Konstantin Aleksandrov sale in vetta alla graduatoria riservata ai navigatori, mentre Lancia Corse HF mantiene la leadership della classifica team.

Per la Ypsilon Rally2 HF Integrale si tratta della terza vittoria stagionale nel WRC2, un risultato che conferma la competitività della vettura negli appuntamenti su asfalto dopo i trionfi ottenuti in Croazia e alle Isole Canarie.

Prossima sfida in Grecia

Archiviato il Rally Giappone e con esso gli appuntamenti su asfalto, il WRC si prepara ora ad affrontare uno degli appuntamenti più duri e iconici della stagione: il Rally Acropoli. Sugli sterrati greci proseguirà la lotta per il campionato, con Gryazin chiamato a difendere la leadership appena conquistata nel round in programma nel weekend del 25-28 giugno.

Le parole di Gryazin: ''Il duello con Cachon ha reso la vittoria ancora più speciale''

Parlando del suo successo, Gryazin ha sottolineato come il valore della vittoria sia maggiore considerando il gran duello con Cachon: ''È difficile descrivere a parole ciò che provo in questo momento. Il Rally Giappone è sempre uno degli appuntamenti più impegnativi del calendario: le strade sono incredibilmente tecniche, l'aderenza cambia continuamente e basta un piccolo errore per compromettere tutto. Questo fine settimana abbiamo vissuto una sfida straordinaria con Alejandro Cachón. Abbiamo spinto dal primo all'ultimo chilometro e proprio questo duello ha reso la vittoria ancora più speciale''.

WRC 2026, Rally Giappone: Nikolay Gryazin (Lancia)

Il bulgaro ha poi ringraziato il team Lancia Corse per il lavoro svolto: ''Sono estremamente orgoglioso di tutto il team. Il lavoro svolto durante il rally è stato incredibile. La vettura è stata fantastica fin dal primo chilometro e ogni volta che avevo bisogno di fiducia, la macchina me l'ha trasmessa. Abbiamo apportato alcuni piccoli aggiustamenti durante l'evento e la squadra ha reagito in modo impeccabile. Vincere con Lancia ha un significato particolare. Questo marchio ha una storia leggendaria nei rally e poter contribuire al suo ritorno è qualcosa di speciale''.

Gryazin ha chiuso ricordando il suo feeling con l'appuntamento nipponico: ''Il Giappone è sempre stato un luogo che apprezzo particolarmente. Qui ho già vissuto momenti importanti in passato, ma questa vittoria è sicuramente uno dei punti più alti della mia carriera. Vincere una battaglia così combattuta, su queste strade e con questo team, è qualcosa che ricorderò a lungo. Un enorme grazie a Konstantin, a tutto il team Lancia Corse HF, ai partner e ai tifosi che ci hanno sostenuto durante il weekend. È una vittoria importante, ma la stagione è ancora lunga e vogliamo continuare a spingere al massimo''.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 01/06/2026