Lancia si prende il Rally Giappone: Gryazin vince il duello con Cachon e balza in testa al mondiale

- 31/05/26 - WRC 2026: classifiche mondiale piloti e costruttori
- 31/05/26 - Rally Giappone 2026: Evans vince e allunga, Solberg limita i danni. Trionfo Lancia nel WRC2
- 30/05/26 - Rally Giappone 2026: Solberg sbaglia, Evans controlla Ogier a fine sabato
- 29/05/26 - Rally Giappone 2026: Evans domina il venerdì, duello Solberg-Ogier per il secondo posto
- 27/05/26 - Lancia Corse al Rally Giappone con una sola Ypsilon Rally2: all in su Gryazin
- 26/05/26 - Rally Giappone 2026: le attuali Rally1 salutano l'asfalto, una sola Lancia al via
- 13/05/26 - Rally Portogallo: l'incredibile caso del camion trovato da Evans sul percorso
- 11/05/26 - Lancia Corse: debutto incoraggiante sulla terra al Rally Portogallo, ma Rossel resta a secco
- 09/05/26 - Rally Portogallo 2026: capolavoro Ogier sotto la pioggia torrenziale! Fuori la Lancia di Rossel
- 08/05/26 - Rally Portogallo 2026: Ogier comanda a fine venerdì, ma Neuville è a un soffio! Bene Lancia tra le Rally2
- 07/05/26 - Rally Portogallo 2026: Solberg leader del giovedì, bene Fourmaux
- 06/05/26 - Rally Portogallo: Lancia all’esame della terra con la Ypsilon Rally2 HF Integrale
- 06/05/26 - Rally Portogallo 2026: percorso rinnovato e campo partenti record. Ogier cerca l'ottava sinfonia
- 27/04/26 - Lancia domina al Rally Isole Canarie: Rossel vince e va in testa al campionato WRC2
- 26/04/26 - Rally Isole Canarie 2026: vince Ogier, Evans torna in testa al mondiale
- 25/04/26 - Rally Isole Canarie 2026: Solberg ricuce su Ogier a fine giornata, giochi ancora aperti
- 24/04/26 - Rally Isole Canarie 2026: Ogier vince ancora, ma Solberg non molla. Lancia domina il WRC2
- 22/04/26 - Lancia Corse HF fiduciosa verso il Rally Isole Canarie: precedenti incoraggianti per Rossel e Gryazin
- 22/04/26 - Rally Isole Canarie 2026: per la sfida sull'asfalto più veloce torna Ogier, riecco anche Sordo
- 14/04/26 - Rally Croazia: per Fourmaux prima il ritiro, poi il pranzo in casa. La foto è virale
- 13/04/26 - Neuville si scusa per l'errore, Hyundai esterrefatta: "Non potevamo crederci"
- 13/04/26 - Rally Croazia: primo successo Mondiale per Lancia Ypsilon Rally2, sfiorato il podio assoluto!
- 12/04/26 - Rally Croazia 2026: disastro Neuville, vince Katsuta! Trionfo Lancia tra le Rally2
- 11/04/26 - Rally Croazia 2026: Neuville padrone del sabato, Lancia autoritaria tra le Rally2
- 10/04/26 - Rally Croazia 2026: il venerdì sorride a Pajari, Lancia domina tra le Rally2
- 08/04/26 - Rally Croazia 2026: nuove sfide su un percorso quasi completamente inedito
- 07/04/26 - Rally Croazia: tornano le Lancia Ypsilon Rally2 HF dopo l'esordio nel Monte Carlo
- 15/03/26 - Safari Rally Kenya 2026: Katsuta trionfa, Solberg si prende i punti della domenica
- 14/03/26 - Safari Rally Kenya 2026: comanda Katsuta, il sabato termina con quattro ritiri illustri
- 13/03/26 - Safari Rally Kenya 2026: Solberg chiude il venerdì con un secondo su Ogier
- 12/03/26 - Safari Rally Kenya 2026: Solberg domina il giovedì con l'aiuto della pioggia
- 11/03/26 - Safari Rally Kenya 2026: percorso rinnovato, Ogier torna in azione. Ancora assente Lancia
- 18/02/26 - Toyota domina, Neuville lancia l'allarme per Hyundai: "Non stiamo andando nella direzione giusta"
- 15/02/26 - Rally Svezia 2026: Evans vince e vola in testa al Mondiale. Fontana vince nel WRC3
- 14/02/26 - Rally Svezia 2026: Evans guida il poker Toyota a fine sabato, Fontana domina il WRC3
- 13/02/26 - Rally Svezia 2026: Katsuta leader a fine venerdì!
- 13/02/26 - Rally Svezia, inizio col brivido: la Skoda di Grahn si schianta contro gli alberi - VIDEO
- 11/02/26 - Rally Svezia 2026: Solberg per il bis, assenti Ogier e le Lancia
- 26/01/26 - Lancia Ypsilon Rally2: esordio convincente, i piloti fanno mea culpa
- 25/01/26 - Rallye Monte Carlo 2026: trionfo per Solberg, Fontana protagonista a sorpresa, Lancia vince la Super Sunday
- 24/01/26 - Rallye Monte Carlo 2026: Fourmaux vince la prova spettacolo, domani il Turini innevato
- 23/01/26 - Rallye Monte Carlo 2026: Solberg leader al termine del venerdì, Neuville perde quasi 4 minuti
- 22/01/26 - Rallye Monte Carlo 2026: Ogier batte un colpo, Solberg chiude il giovedì al comando
- 21/01/26 - Rallye Monte Carlo 2026: mondiale al via tra novità, ritorni storici e incognite meteo
- 10/01/26 - Rallye Monte Carlo: gli spettacolari video dei test sotto la neve
- 01/01/26 - WRC 2026, il calendario ufficiale del mondiale Rally
- 16/12/25 - M-Sport annuncia gli equipaggi 2026: confermato McErlean, fuori Sesks
- 13/12/25 - Test Lancia Ypsilon Rally2 HF in vista del debutto di Monte Carlo: il video
- 05/12/25 - Hyundai sceglie l'esperienza per sostituire Tanak: riecco Lappi, Sordo e Paddon
Nikolay Gryazin, navigato da Konstantin Aleksandrov, ha conquistato la sua prima vittoria stagionale nel WRC2 imponendosi nel Rally Giappone al volante della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. Per il pilota bulgaro si tratta di un successo pesante sia per il campionato sia per il prosieguo della stagione, arrivato al termine di un acceso confronto con lo spagnolo Alejandro Cachón. Ricordiamo che l'altro pilota titolare di Lancia Corse, Yohan Rossel, non ha preso parte all'appuntamento nipponico.
WRC 2026, Rally Giappone: Nikolay Gryazin (Lancia)
Dopo il terzo posto ottenuto al Rally Croazia, Gryazin è riuscito a trasformare il potenziale mostrato nelle precedenti uscite in una vittoria costruita prova dopo prova. Fondamentali i 10 scratch conquistati durante il fine settimana, che gli hanno consentito di recuperare terreno dopo una prima giornata più complicata e di prendere il controllo della gara sulle impegnative strade giapponesi.
Un duello deciso nel finale
La sfida per il successo è rimasta aperta fino agli ultimi chilometri cronometrati. Gryazin ha saputo sfruttare la propria esperienza sulle strette e tortuose prove speciali del Rally Giappone, dimostrando velocità anche nei momenti più difficili. Emblematica la PS7 Obara 1, lunga 16,44 chilometri, dove il pilota della Lancia Corse HF è riuscito a ottenere il miglior tempo nonostante una foratura causata da un contatto. Un episodio che ha confermato la competitività dell'equipaggio e della vettura lungo tutto il weekend.
Alla vigilia della prova conclusiva, la Power Stage Lake Mikawako, il vantaggio su Cachón era ridotto ad appena 2,8 secondi. Nell'ultimo confronto diretto Gryazin ha però aumentato il ritmo, mentre il rivale è incappato in un testacoda. Il risultato finale ha premiato il pilota bulgaro con un margine di 15,5 secondi. Per il bulgaro si tratta del secondo successo in carriera nel Rally Giappone dopo quello del 2024, a cui si aggiungono altri due secondi posti.
Gryazin nuovo leader del campionato
Grazie al successo ottenuto in Giappone, Gryazin balza al comando della classifica WRC2 con 56 punti. Alle sue spalle, a quattro lunghezze di distanza, si trovano il compagno di squadra Yohan Rossel, il fratello Leo Rossel e il finlandese Roope Korhonen. Anche Konstantin Aleksandrov sale in vetta alla graduatoria riservata ai navigatori, mentre Lancia Corse HF mantiene la leadership della classifica team.
Per la Ypsilon Rally2 HF Integrale si tratta della terza vittoria stagionale nel WRC2, un risultato che conferma la competitività della vettura negli appuntamenti su asfalto dopo i trionfi ottenuti in Croazia e alle Isole Canarie.
Prossima sfida in Grecia
Archiviato il Rally Giappone e con esso gli appuntamenti su asfalto, il WRC si prepara ora ad affrontare uno degli appuntamenti più duri e iconici della stagione: il Rally Acropoli. Sugli sterrati greci proseguirà la lotta per il campionato, con Gryazin chiamato a difendere la leadership appena conquistata nel round in programma nel weekend del 25-28 giugno.
Le parole di Gryazin: ''Il duello con Cachon ha reso la vittoria ancora più speciale''
Parlando del suo successo, Gryazin ha sottolineato come il valore della vittoria sia maggiore considerando il gran duello con Cachon: ''È difficile descrivere a parole ciò che provo in questo momento. Il Rally Giappone è sempre uno degli appuntamenti più impegnativi del calendario: le strade sono incredibilmente tecniche, l'aderenza cambia continuamente e basta un piccolo errore per compromettere tutto. Questo fine settimana abbiamo vissuto una sfida straordinaria con Alejandro Cachón. Abbiamo spinto dal primo all'ultimo chilometro e proprio questo duello ha reso la vittoria ancora più speciale''.
WRC 2026, Rally Giappone: Nikolay Gryazin (Lancia)
Il bulgaro ha poi ringraziato il team Lancia Corse per il lavoro svolto: ''Sono estremamente orgoglioso di tutto il team. Il lavoro svolto durante il rally è stato incredibile. La vettura è stata fantastica fin dal primo chilometro e ogni volta che avevo bisogno di fiducia, la macchina me l'ha trasmessa. Abbiamo apportato alcuni piccoli aggiustamenti durante l'evento e la squadra ha reagito in modo impeccabile. Vincere con Lancia ha un significato particolare. Questo marchio ha una storia leggendaria nei rally e poter contribuire al suo ritorno è qualcosa di speciale''.
Gryazin ha chiuso ricordando il suo feeling con l'appuntamento nipponico: ''Il Giappone è sempre stato un luogo che apprezzo particolarmente. Qui ho già vissuto momenti importanti in passato, ma questa vittoria è sicuramente uno dei punti più alti della mia carriera. Vincere una battaglia così combattuta, su queste strade e con questo team, è qualcosa che ricorderò a lungo. Un enorme grazie a Konstantin, a tutto il team Lancia Corse HF, ai partner e ai tifosi che ci hanno sostenuto durante il weekend. È una vittoria importante, ma la stagione è ancora lunga e vogliamo continuare a spingere al massimo''.
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.