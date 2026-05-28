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Rally Giappone 2026: programma e aggiornamenti prima giornata

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3 minuti fa - La cronaca e i risultati della prima giornata del Rally Giappone

Sei speciali nella prima giornata di gara, tra cui l'iconica e impegnativa Isegami's Tunnel
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Il Rally Giappone 2026 scatterà nella notte tra giovedì e venerdì, con un programma che prevede tre prove da ripetere due volte. Inizio subito impegnativo con oltre 100 km cronometrati e la Isegami's Tunnel pronta a mettere a dura prova gli equipaggi con i 5 km finali completamente inediti ad aumentare il grado di difficoltà. Nello shakedown del giovedì, miglior tempo per la Toyota di Sebastien Ogier. Il francese si presenta al via con un solo obiettivo dichiarato: bissare la vittoria del 2025 che lo rilancerebbe anche in classifica generale. Il leader della generale Elfyn Evans sarà il primo a transitare sul percorso, mentre ci sarà grande attenzione nei confronti dell'idolo di casa Takamoto Katsuta.

RALLY GIAPPONE 2026, PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

Prova Prova speciale Km Ora locale Ora italiana
SS1 Asuke 1 12.90 08:03 01:03
SS2 Isegami's Tunnel 1 24.29 08:46 01:46
SS3 Inabu/Shitara 1 17.08 10:09 03:09
SS4 Asuke 2 12.90 13:57 06:57
SS5 Isegami's Tunnel 2 24.29 14:40 07:40
SS6 Inabu/Shitara 2 17.08 16:03 09:03
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Pubblicato da Luca Manacorda, 28/05/2026
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Luca Manacorda
Luca Manacorda
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.

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