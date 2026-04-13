Rally Croazia: primo successo Mondiale per Lancia Ypsilon Rally2, sfiorato il podio assoluto!

Il Rally Croazia 2026 consegna a Lancia la prima vittoria stagionale nel WRC2, e primo successo dal ritorno nel Mondiale, e conferma il potenziale della Ypsilon Rally2 HF Integrale. A imporsi sono sati Yohan Rossel e Arnaud Dunand, protagonisti di una gara solida e veloce fin dalle prime battute: sei scratch nelle prime due giornate e gestione senza errori nella fase decisiva. Il francese chiude con 38,8 secondi di vantaggio sul fratello Léo (Citroen), mentre a completare il successo del Team Lancia Corse HF è il terzo posto di Nikolay Gryazin con Konstantin Aleksandrov, autore di una rimonta nella giornata di domenica dopo un problema accusato sabato.

Sulle 20 prove speciali del fine settimana, la vettura italiana ha fatto la differenza: 13 migliori tempi complessivi e una presenza costante ai vertici anche nella classifica assoluta, con piazzamenti a ridosso del podio: Rossel ha chiuso in quarta posizione, bissando il piazzamento ottenuto 32 anni fa da Alex Fiorio nell'Acropoli Rally Grecia 1994. Per l'ultima vittoria bisogna invece tornare al Rallye Sanremo 1992, quando Andrea Aghini vinse la classifica assoluta con la Delta Integrale.

Dominio tecnico e classifica

I 300 chilometri cronometrati del percorso croato, tra i più impegnativi della stagione per varietà e grip, hanno esaltato le qualità della Ypsilon Rally2 HF Integrale. Un risultato che consolida anche la leadership del Team Lancia Corse HF nella classifica team WRC2, ora a quota 84 punti contro i 67 di Toksport WRT.

WRC 2026, Rally Croazia: Yohan Rossel (Lancia)

A livello piloti, Rossel sale al terzo posto con 27 punti, mentre Gryazin si porta in quinta posizione con 24. La classifica è comandata da Leo Rossel a quota 42 punti, secondo Roope Korhonen a 35. Il prossimo appuntamento è già alle porte: tra due settimane il campionato si sposta al Rally Isole Canarie, altra prova su asfalto.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Didier Clément, Team Principal Lancia Corse HF, ha sottolineato la portata del risultato: “Dopo un Monte Carlo estremamente incoraggiante, in cui i piloti Yohan Rossel e Nikolay Gryazin avevano dimostrato il loro passo e l’efficacia della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, entrambi gli equipaggi sono riusciti, questo fine settimana, a evitare le insidie e a ottenere un risultato eccezionale. La vittoria di Rossel e Dunand, con lo splendido terzo posto di Gryazin e Aleksandrov, dimostrano che, in termini di prestazioni, una doppietta era alla portata. Purtroppo, un piccolo problema tecnico, rapidamente risolto, ha fatto scivolare Nikolay sul terzo gradino del podio, ma in ogni caso il passo c’è e l’affidabilità pure. Questo lascia ben sperare per il prosieguo della stagione, con il Rally delle Isole Canarie in programma tra meno di due settimane. Siamo orgogliosi dei nostri due equipaggi.”

WRC 2026, Rally Croazia: Nikolay Gryazin (Lancia)

Soddisfatto Rossel che ha così riscattato lo smacco del Monte Carlo: “È stato un bellissimo rally. Per noi e per il team. Sapevamo che le ambizioni di Lancia, quest’anno, erano quelle di tornare al meglio nel WRC. Dopo Monte Carlo è stato un po’ difficile per me perché non era il risultato che mi sarei aspettato (subito fuori dalla classifica generale per un errore nella giornata di giovedì, ndr), ma in questo secondo appuntamento in Croazia, tutto è stato perfetto, dalla scelta delle gomme, agli assetti. Era sempre tutto sotto controllo. Sono contento per il team, per me e per i fan di Lancia”.

WRC 2026, Rally Croazia: Nikolay Gryazin (Lancia)

Gryazin ha sottolineato la gran rimonta che gli ha permesso di tornare sul podio dopo aver perso oltre un minuto dopo il problema tecnico: “Alla fine è andato tutto bene, soprattutto perché dopo il problema nella giornata di sabato eravamo scalati di diverse posizioni rispetto al podio. Quindi nelle ultime prove speciali della domenica il piano era quello di recuperare il tempo perso e abbiamo impostato subito un gran passo vincendo tutte le prove della domenica e tornando sul podio. Dopotutto, visto che ci siamo riusciti, non posso che essere felice anche se, ovviamente, il mio obiettivo era la vittoria. Abbiamo spinto sin dal primo giorno e abbiamo avuto solo un piccolo problema che ha compromesso un risultato ancora migliore, ma sono soddisfatto del passo che abbiamo tenuto per tutto il weekend. Adesso siamo pronti ad analizzare i dati di questo rally ed essere pronti per il Rally delle Isole Canarie tra due settimane”.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Luca Manacorda, 13/04/2026