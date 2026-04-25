WRC 2026

Rally Isole Canarie 2026: programma e aggiornamenti seconda giornata

Avatar di Luca Manacorda, il 25/04/26

25 minuti fa - La cronaca e i risultati della seconda giornata del Rally Isole Canarie

Sei le speciali in programma oggi, si riparte con la sfida tutta Toyota per la prima posizione
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Il sabato del Rally Canarie 2026 prevede sei prove speciali, per oltre 110 km cronometrati. Attenzione soprattutto ai due passaggi sui quasi 29 km della Moya-Galdar, speciale che chiuderà i giri del mattino e del pomeriggio. Dopo il percorso quasi netto di ieri, Sebastien Ogier proverà ad aumentare il vantaggio su Oliver Solberg, unico in grado di tenere sotto pressione il francese, mentre tra Sami Pajari ed Elfyn Evans riprenderà la sfida per il terzo gradino del podio. Occhi puntati anche sulla Lancia che con Yohan Rossel può iniziare a ragionare sul gestire il vantaggio accumulato fin qui.

RALLY ISOLE CANARIE 2026, PROGRAMMA SECONDA GIORNATA

Prova

Nome Lunghezza Orario Ora italiana
SS9 Maspalomas 1 13,47 km 08:20 09:20
SS10 Arucas - Firgas - Teror 1 13,74 km 09:35 10:35
SS11 Moya - Gáldar 1 28,90 km 10:51 11:51
SS12 Maspalomas 2 13,47 km 14:50 15:50
SS13 Arucas - Firgas - Teror 2 13,74 km 16:05 17:05
SS14 Moya - Gáldar 2 28,90 km 17:21 18:21
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Pubblicato da Luca Manacorda, 25/04/2026
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