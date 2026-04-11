Rally Croazia 2026: programma e aggiornamenti ultima giornata

L'ultima giornata del Rally Croazia 2026 prevede quattro prove speciali per un totale di circa 57 km cronometrati. E' probabile che i punti della Power Stage e della Super Sunday si giocheranno sul filo dei secondi, con Oliver Solberg ed Elfyn Evans attesi protagonisti dopo le uscite di scena di venerdì che li hanno esclusi dai giochi per la vittoria finale. Vittoria che è ormai a un passo per Thierry Neuville, mentre nel WRC2 Yohan Rossel è prossimo a regalare uno storico successo alla Lancia.

RALLY CROAZIA 2026, PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora SS17 Bribir - Novi Vinodolski 1 14.17 km 08:05 SS18 Alan - Senj 1 14.56 km 09:05 SS19 Bribir - Novi Vinodolski 2 14.17 km 10:38 SS20 Alan - Senj 2 (Power Stage) 14.56 km 13:15

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Pubblicato da Luca Manacorda, 12/04/2026