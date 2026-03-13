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Safari Rally Kenya 2026: programma e aggiornamenti terza giornata

Avatar di Luca Manacorda, il 14/03/26

17 fa - La cronaca e i risultati della terza giornata del Safari Rally Kenya

Altre sei speciali in programma per provare a rompere l'equilibrio tra le tre Toyota al comando
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Il Safari Rally Kenya 2026 prevede per oggi un programma classico con tre speciali da percorrere al mattino e al pomeriggio. Oltre 120 km che potrebbero dare una direzione a una classifica che è tornata apertissima dopo un venerdì che ha visto Sebastien Ogier tornare prepotentemente in lizza per il successo, passando da oltre un minuto ad appena un secondo dal leader Oliver Solberg. Anche Elfyn Evans rimane in agguato, mentre dietro sarà interessante vedere se lo scatenato Sami Pajari si avvicinerà ancora al podio. Attenzione al meteo, con la possibilità che le piogge monsoniche tornino a manifestarsi scombussolando i piani di equipaggi e team.

SAFARI RALLY KENYA 2026, PROGRAMMA TERZA GIORNATA

Prova

Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana
SS11 Soysambu 1 24.94 km 08:35 06:35
SS12 Elmenteita 1 18.01 km 09:35 07:35
SS13 Sleeping Warrior 1 18.41 km 10:33 08:33
SS14 Soysambu 2 24.94 km 15:05 13:05
SS15 Elmenteita 2 18.01 km 16:05 14:05
SS16 Sleeping Warrior 2 18.41 km 17:03 15:03
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Pubblicato da Luca Manacorda, 14/03/2026
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