Safari Rally Kenya 2026: programma e aggiornamenti terza giornata

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Il Safari Rally Kenya 2026 prevede per oggi un programma classico con tre speciali da percorrere al mattino e al pomeriggio. Oltre 120 km che potrebbero dare una direzione a una classifica che è tornata apertissima dopo un venerdì che ha visto Sebastien Ogier tornare prepotentemente in lizza per il successo, passando da oltre un minuto ad appena un secondo dal leader Oliver Solberg. Anche Elfyn Evans rimane in agguato, mentre dietro sarà interessante vedere se lo scatenato Sami Pajari si avvicinerà ancora al podio. Attenzione al meteo, con la possibilità che le piogge monsoniche tornino a manifestarsi scombussolando i piani di equipaggi e team.
SAFARI RALLY KENYA 2026, PROGRAMMA TERZA GIORNATA
Prova
|Nome
|Lunghezza
|Ora locale
|Ora italiana
|SS11
|Soysambu 1
|24.94 km
|08:35
|06:35
|SS12
|Elmenteita 1
|18.01 km
|09:35
|07:35
|SS13
|Sleeping Warrior 1
|18.41 km
|10:33
|08:33
|SS14
|Soysambu 2
|24.94 km
|15:05
|13:05
|SS15
|Elmenteita 2
|18.01 km
|16:05
|14:05
|SS16
|Sleeping Warrior 2
|18.41 km
|17:03
|15:03