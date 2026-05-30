Rally Giappone 2026: programma e aggiornamenti ultima giornata

Il Rally Giappone 2026 si conclude con una giornata che prevede ben sei speciali, anche se due in realtà sono brevi prove spettacolo da 2,5 km. La giornata è importantissima per Elfyn Evans che, oltre ad avere 17 secondi da difendere su Sebastien Ogier, può provare a scappare nella classifica generale puntando a un buon bottino anche nelle graduatorie della domenica. Nel WRC2, sarà lotta fino all'ultimo chilometro tra la Lancia di Nikolay Gryazin e la Toyota di Alejandro Cachon.

RALLY GIAPPONE 2026, PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA

Prova Prova speciale Km Ora locale Ora italiana SS15 Nukata 1 20.49 08:14 01:14 SS16 Laka Mikawako 1 13.98 09:05 02:05 SS17 Kuragaike SSS 1 2.56 10:13 03:13 SS18 Kuragaike SSS 2 2.56 10:32 03:32 SS19 Nukata 2 20.49 12:30 05:30 SS20 Laka Mikawako 2 (Power Stage) 13.98 14:15 07:15

VEDI ANCHE

Pubblicato da Luca Manacorda, 30/05/2026