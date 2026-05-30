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Rally Giappone 2026: programma e aggiornamenti ultima giornata

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1 minuto fa - La cronaca e i risultati dell'ultima giornata del Rally Giappone

Sei prove speciali in programma, Evans tenta il bottino pieno per scappare nel mondiale
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Il Rally Giappone 2026 si conclude con una giornata che prevede ben sei speciali, anche se due in realtà sono brevi prove spettacolo da 2,5 km. La giornata è importantissima per Elfyn Evans che, oltre ad avere 17 secondi da difendere su Sebastien Ogier, può provare a scappare nella classifica generale puntando a un buon bottino anche nelle graduatorie della domenica. Nel WRC2, sarà lotta fino all'ultimo chilometro tra la Lancia di Nikolay Gryazin e la Toyota di Alejandro Cachon.

RALLY GIAPPONE 2026, PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA

Prova Prova speciale Km Ora locale Ora italiana
SS15 Nukata 1 20.49 08:14 01:14
SS16 Laka Mikawako 1 13.98 09:05 02:05
SS17 Kuragaike SSS 1 2.56 10:13 03:13
SS18 Kuragaike SSS 2 2.56 10:32 03:32
SS19 Nukata 2 20.49 12:30 05:30
SS20 Laka Mikawako 2 (Power Stage) 13.98 14:15 07:15
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Pubblicato da Luca Manacorda, 30/05/2026
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Luca Manacorda
Luca Manacorda
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.

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