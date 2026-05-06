Rally Portogallo 2026: percorso rinnovato e campo partenti record. Ogier cerca l'ottava sinfonia

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Il WRC lascia l’asfalto dopo due appuntamenti consecutivi (Croazia e Isole Canarie) e riparte dalla terra del Rally Portogallo, in programma dall’8 all’11 maggio. Uno degli eventi simbolo del calendario, presente in calendario fin dal 1973, apre la lunga fase su fondo sterrato della stagione - con l'eccezione del Rally Giappone in programma a fine mese - che si preannuncia combattuta e determinante per la classifica iridata.
Iscritti e protagonisti: record di partecipanti, torna Sesks
Il Rally Portogallo fa segnare il record stagionale di partecipazione con 70 equipaggi al via, distribuiti tra 11 Rally1, 45 Rally2 (di cui 34 iscritti al WRC2), 13 Rally3 (sette Ford Fiesta del Junior WRC) e una Rally4. Numeri che confermano il peso dell’appuntamento portoghese all’interno del campionato.
WRC 2025, Rally Portogallo: Sebastien Ogier (Toyota)
La scena è dominata da Toyota Gazoo Racing, che schiera Elfyn Evans con Scott Martin, leader del campionato, affiancati da Takamoto Katsuta con Aaron Johnston, dai campioni in carica Sébastien Ogier con Vincent Landais e da Oliver Solberg con Elliott Edmondson. Presente anche Sami Pajari con Marko Salminen per Toyota Gazoo Racing WRT2. Il mondiale piloti arriva in Portogallo con una situazione estremamente equilibrata: Evans guida la classifica con appena due punti di vantaggio, ma nei primi cinque round si sono già alternati quattro leader diversi, a conferma di un campionato ancora senza un vero padrone. Solberg cerca riscatto dopo l'amara uscita di scena alle Canarie, terza consecutiva, mentre Ogier proverà a bissare la vittora in Spagna che lo rilancerebbe anche nella lotta per il titolo. Il francese detiene già il record di successi (7) nel Rally Portogallo.
Hyundai Motorsport risponde con Adrien Fourmaux con Alexandre Coria e Thierry Neuville con Martijn Wydaeghe, a cui si affiancano nuovamente Dani Sordo con Cándido Carrera. La casa coreana è ancora a caccia della prima vittoria stagionale e, dopo il pesante distacco pagato alle Canarie, punta a mandare almeno un equipaggio sul podio. M-Sport Ford completa il quadro con Jon Armstrong/Shane Byrne e Josh McErlean/Eoin Treacy, ai quali si aggiunge il ritorno di Mārtiņš Sesks con Renārs Francis, al secondo impegno stagionale dopo la presenza in Svezia.
Grande qualità anche nel WRC2, con 34 iscritti e tutti i principali costruttori rappresentati. Tra i nomi di riferimento spicca ovviamente l'equipaggio della Lancia formato da Yohan Rossel con Arnaud Dunand, attuale leader della categoria. A sfidarlo saranno i big della categoria come Roope Korhonen, Gus Greensmith, Teemu Suninen e Andreas Mikkelsen. In cerca di un risultato di prestigio anche il secondo pilota della Ypsilon Rally2, Nikolay Gryazin, rallentato da un problema tecnico nel precedente appuntamento. Assente Leo Rossel, che al momento condivide la leadership con il fratello, ci sarà invece il nostro Roberto Daprà. Per i colori azzurri, da sottolineare anche la presenza di Matteo Fontana nel WRC3, categoria dove al momento occupa la seconda posizione assoluta.
Percorso e caratteristiche: si parte forte già giovedì
Il Rally Portogallo propone 23 prove speciali distribuite su quattro giornate, per un totale che supera i 340 chilometri cronometrati tra il nord e il centro del Paese. La superficie sterrata presenta caratteristiche variabili. In condizioni asciutte, il fondo alterna tratti sabbiosi e morbidi, destinati a scavarsi rapidamente al secondo passaggio, a sezioni più compatte e abrasive, dove la gestione degli pneumatici diventa determinante. In caso di pioggia, invece, il terreno può trasformarsi in fango, aumentando ulteriormente il livello di difficoltà. A riguardo, le previsioni meteo al momento parlano di precipitazioni lungo il weekend che potrebbero dunque condizionare lo svolgimento della competizione.
WRC 2025, Rally Portogallo: Martins Sesks (Ford)
Dal punto di vista del percorso, gli organizzatori hanno introdotto diverse modifiche rispetto al recente passato, anche in risposta ai feedback degli equipaggi. Lo shakedown si terrà già mercoledì pomeriggio, mentre la giornata di giovedì è stata ampliata con tre prove speciali per un totale di oltre 37 chilometri cronometrati, tutte senza ripetizioni nel resto del weekend. Il venerdì presenta i cambiamenti più significativi: Arganil viene proposta in direzione inversa per la prima volta dal 2015 e con un tratto finale inedito, mentre Lousã cambia completamente configurazione spostandosi su strade che mancavano dal 1995. Anche Góis è stata rivista, con sezioni non utilizzate da oltre vent’anni.
Il sabato resta più fedele all’edizione 2025, con diverse prove identiche, ma con l’allungamento della Amarante, che guadagna oltre quattro chilometri grazie a una nuova partenza, portando il totale di giornata a ben 145,88 km cronometrati. La super speciale di Lousada mantiene il layout dello scorso anno, ma si presenta con un asfalto rinnovato. Domenica propone una Vieira do Minho più lunga e spostata nell’ultima giornata, mentre la tradizionale Fafe con il suo iconico salto chiude ancora una volta il rally come Power Stage, senza variazioni.
Un mix di novità e tradizione che, unito alle insidie della superficie, rende il Rally Portogallo uno degli appuntamenti più selettivi dell’intera stagione.
Rally Portogallo 2026: prove speciali e orari
Giovedì 8 maggio
|Prova
|Prova speciale
|Km
|Ora locale
|Ora italiana
|SS1
|Águeda / Sever
|15.08
|15:05
|16:05
|SS2
|Sever / Albergaria
|20.24
|16:05
|17:05
|SS3
|Figueira da Foz
|1.93
|18:05
|19:05
Venerdì 9 maggio
|Prova
|Prova speciale
|Km
|Ora locale
|Ora italiana
|SS4
|Mortágua 1
|14.59
|07:35
|08:35
|SS5
|Arganil 1
|18.62
|08:55
|09:55
|SS6
|Lousã 1
|7.07
|10:13
|11:13
|SS7
|Arganil 2
|15.66
|12:30
|13:30
|SS8
|Góis
|7.07
|13:25
|14:25
|SS9
|Lousã 2
|14.59
|14:08
|15:08
|SS10
|Mortágua 2
|14.62
|15:45
|16:45
Sabato 10 maggio
|Prova
|Prova speciale
|Km
|Ora locale
|Ora italiana
|SS11
|Felgueiras 1
|8.81
|07:00
|08:00
|SS12
|Cabeceiras de Basto 1
|19.91
|08:05
|09:05
|SS13
|Amarante 1
|26.24
|09:35
|10:35
|SS14
|Paredes 1
|16.09
|11:05
|12:05
|SS15
|Felgueiras 2
|8.81
|14:00
|15:00
|SS16
|Cabeceiras de Basto 2
|19.91
|15:05
|16:05
|SS17
|Amarante 2
|26.24
|16:35
|17:35
|SS18
|Paredes 2
|16.09
|18:05
|19:05
|SS19
|Lousada SSS
|3.78
|19:05
|20:05
Domenica 11 maggio
|Prova
|Prova speciale
|Km
|Ora locale
|Ora italiana
|SS20
|Vieira do Minho 1
|21.60
|08:05
|09:05
|SS21
|Fafe 1
|11.18
|09:35
|10:35
|SS22
|Vieira do Minho 2
|21.60
|10:35
|11:35
|SS23
|Fafe 2 (Power Stage)
|11.18
|13:15
|14:15