Lancia domina al Rally Isole Canarie: Rossel vince e va in testa al campionato WRC2

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Seconda vittoria consecutiva per Yohan Rossel e Arnaud Dunand che, dopo il successo al Rally Croazia, si impongono anche al Rally Isole Canarie - Rally Spagna, quinto appuntamento del Mondiale Rally 2026, prendendosi la leadership nel WRC2. Il francese, al volante della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, costruisce il successo nella giornata di venerdì con cinque prove speciali consecutive vinte con le quali piega la resistenza iniziale del fratello Leo (Citroen C3), per poi gestire nella seconda parte di gara un margine prezioso.
WRC 2026, Rally Isole Canarie: Yohan Rossel (Lancia)
In totale sono sei gli scratch collezionati dall'equipaggio francese sulle diciotto prove speciali disputate, a conferma di una prestazione solida su un percorso reso insidioso dalle continue variazioni climatiche. Pioggia e asfalto scivoloso si sono alternati a condizioni più asciutte e abrasive, mettendo alla prova equipaggi e strategie. In questo contesto, la scelta di assetto e pneumatici si è rivelata decisiva per il risultato finale. Rossel ha chiuso con 25 secondi di vantaggio su Alejandro Cachon (Toyota Yaris Rally2) e 51 su Eric Camilli (Skoda Fabia RS).
Gryazin rimonta dopo un avvio difficile
Sesto posto per Nikolay Gryazin con Konstantin Aleksandrov, protagonisti di una gara in rimonta dopo un inizio complicato. Un problema di sottosterzo nella quinta prova speciale ha fatto perdere terreno all’equipaggio, costringendolo a inseguire. Nel corso della seconda giornata, Gryazin è riuscito a recuperare posizioni con un passo competitivo, avvicinandosi alla top cinque e portando punti utili alla classifica.
Grazie ai risultati dei suoi equipaggi, Lancia Corse HF consolida la leadership nella classifica Team del WRC2. Il prossimo appuntamento è in programma tra due settimane con gli sterrati del Rally Portogallo.
Le dichiarazioni: ''Lavoro eccellente del team''
Dopo aver bissato il successo personale del 2025 al Rally Isole Canarie, Yohan Rossel ha commentato: “Tornare a vincere dopo la Croazia è una sensazione fantastica. È stato tutto perfetto, dalla scelta degli pneumatici al set-up. Possiamo essere molto soddisfatti del lavoro del team e del mio copilota, che hanno fatto un lavoro eccellente. Nella seconda giornata abbiamo spinto al limite la vettura, poi abbiamo provato a gestire, ma non è stato semplice perché la lotta alle spalle era molto serrata. Ora l’obiettivo è fare lo stesso anche in Portogallo”.
WRC 2026, Rally Isole Canarie: Nikolay Gryazin (Lancia)
Nikolay Gryazin ha invece sottolineato: “Nel complesso è stato un weekend a tratti frustrante ma anche positivo. I problemi tecnici ci sono costati molto, ma abbiamo dimostrato un buon passo, conquistando anche una vittoria di speciale. Il sesto posto non è il nostro obiettivo, ma nelle circostanze portiamo a casa punti importanti e indicazioni utili per il futuro. Complimenti a Rossel per una gara molto intelligente e veloce”.
Roberta Zerbi, CEO Lancia, ha commentato: “Questa vittoria di Yohan è motivo di grande orgoglio per Lancia e conferma la competitività della Ypsilon Rally2 HF Integrale nel WRC2. È il risultato di uno straordinario lavoro di squadra e rappresenta un segnale forte del nostro ritorno ai massimi livelli del rally. È inoltre estremamente gratificante vedere la passione e l’entusiasmo dei tifosi Lancia, la cui energia rende momenti come questo ancora più speciali”.
Classifica WRC2
Oltre a occupare la decima posizione assoluta nel mondiale WRC, Yohan Rossel condivide ora la leadership del WRC2 affiancando a quota 52 il fratello Leo. Terza posizione per Roberto Daprà (Škoda) con 37 punti, seguono Roope Korhonen (Toyota) a quota 35 e Nikolay Gryazin a 31.