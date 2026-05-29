Rally Giappone 2026: programma e aggiornamenti seconda giornata

Seconda giornata del Rally Giappone 2026 che prevede otto speciali, con il consueto giro tra mattino e pomeriggio spalmato su tre prove da ripetere due volte e conclusione di giornata con due passaggi sulla prova spettacolo Fujioka di 3 km. La competizione riparte con Elfyn Evans leader con un discreto margine su Oliver Solberg e Sebastien Ogier: ieri il gallese ha sfruttato a proprio favore l'ordine di partenza che lo vedeva transitare per primo, vedremo oggi se questo sarà nuovamente un fattore con l'inversione delle Rally1. Occhi puntati anche sul WRC2 dove proseguirà la battaglia tra Alejandro Cachon e la Lancia di Nikolay Gryazin per la prima posizione.

RALLY GIAPPONE 2026, PROGRAMMA SECONDA GIORNATA

Prova Prova speciale Km Ora locale Ora italiana SS7 Obara 1 16.44 07:41 00:41 SS8 Ena 1 21.16 08:54 01:54 SS9 Mt. Kasagi 1 19.32 10:35 03:35 SS10 Mt. Kasagi 2 19.32 13:05 06:05 SS11 Ena 2 21.16 14:38 07:38 SS12 Obara 2 16.44 15:56 08:56 SS13 Fujioka SSS 1 3.19 17:15 10:15 SS14 Fujioka SSS 2 3.19 17:38 10:38

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Pubblicato da Luca Manacorda, 29/05/2026