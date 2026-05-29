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Rally Giappone 2026: programma e aggiornamenti seconda giornata

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26 minuti fa - La cronaca e i risultati della seconda giornata del Rally Giappone

Dopo il dominio di Evans nelle prove del venerdì, gli equipaggi affrontano la giornata più impegnativa
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Seconda giornata del Rally Giappone 2026 che prevede otto speciali, con il consueto giro tra mattino e pomeriggio spalmato su tre prove da ripetere due volte e conclusione di giornata con due passaggi sulla prova spettacolo Fujioka di 3 km. La competizione riparte con Elfyn Evans leader con un discreto margine su Oliver Solberg e Sebastien Ogier: ieri il gallese ha sfruttato a proprio favore l'ordine di partenza che lo vedeva transitare per primo, vedremo oggi se questo sarà nuovamente un fattore con l'inversione delle Rally1. Occhi puntati anche sul WRC2 dove proseguirà la battaglia tra Alejandro Cachon e la Lancia di Nikolay Gryazin per la prima posizione.

RALLY GIAPPONE 2026, PROGRAMMA SECONDA GIORNATA

Prova Prova speciale Km Ora locale Ora italiana
SS7 Obara 1 16.44 07:41 00:41
SS8 Ena 1 21.16 08:54 01:54
SS9 Mt. Kasagi 1 19.32 10:35 03:35
SS10 Mt. Kasagi 2 19.32 13:05 06:05
SS11 Ena 2 21.16 14:38 07:38
SS12 Obara 2 16.44 15:56 08:56
SS13 Fujioka SSS 1 3.19 17:15 10:15
SS14 Fujioka SSS 2 3.19 17:38 10:38
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Pubblicato da Luca Manacorda, 29/05/2026
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Luca Manacorda
Luca Manacorda
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.

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