Rally Portogallo: l'incredibile caso del camion trovato da Evans sul percorso

- 11/05/26 - Lancia Corse: debutto incoraggiante sulla terra al Rally Portogallo, ma Rossel resta a secco
- 10/05/26 - WRC 2026: classifiche mondiale piloti e costruttori
- 09/05/26 - Rally Portogallo 2026: capolavoro Ogier sotto la pioggia torrenziale! Fuori la Lancia di Rossel
- 08/05/26 - Rally Portogallo 2026: Ogier comanda a fine venerdì, ma Neuville è a un soffio! Bene Lancia tra le Rally2
- 07/05/26 - Rally Portogallo 2026: Solberg leader del giovedì, bene Fourmaux
- 06/05/26 - Rally Portogallo: Lancia all’esame della terra con la Ypsilon Rally2 HF Integrale
- 06/05/26 - Rally Portogallo 2026: percorso rinnovato e campo partenti record. Ogier cerca l'ottava sinfonia
- 27/04/26 - Lancia domina al Rally Isole Canarie: Rossel vince e va in testa al campionato WRC2
- 26/04/26 - Rally Isole Canarie 2026: vince Ogier, Evans torna in testa al mondiale
- 25/04/26 - Rally Isole Canarie 2026: Solberg ricuce su Ogier a fine giornata, giochi ancora aperti
- 24/04/26 - Rally Isole Canarie 2026: Ogier vince ancora, ma Solberg non molla. Lancia domina il WRC2
- 22/04/26 - Lancia Corse HF fiduciosa verso il Rally Isole Canarie: precedenti incoraggianti per Rossel e Gryazin
- 22/04/26 - Rally Isole Canarie 2026: per la sfida sull'asfalto più veloce torna Ogier, riecco anche Sordo
- 14/04/26 - Rally Croazia: per Fourmaux prima il ritiro, poi il pranzo in casa. La foto è virale
- 13/04/26 - Neuville si scusa per l'errore, Hyundai esterrefatta: "Non potevamo crederci"
- 13/04/26 - Rally Croazia: primo successo Mondiale per Lancia Ypsilon Rally2, sfiorato il podio assoluto!
- 12/04/26 - Rally Croazia 2026: disastro Neuville, vince Katsuta! Trionfo Lancia tra le Rally2
- 11/04/26 - Rally Croazia 2026: Neuville padrone del sabato, Lancia autoritaria tra le Rally2
- 10/04/26 - Rally Croazia 2026: il venerdì sorride a Pajari, Lancia domina tra le Rally2
- 08/04/26 - Rally Croazia 2026: nuove sfide su un percorso quasi completamente inedito
- 07/04/26 - Rally Croazia: tornano le Lancia Ypsilon Rally2 HF dopo l'esordio nel Monte Carlo
- 15/03/26 - Safari Rally Kenya 2026: Katsuta trionfa, Solberg si prende i punti della domenica
- 14/03/26 - Safari Rally Kenya 2026: comanda Katsuta, il sabato termina con quattro ritiri illustri
- 13/03/26 - Safari Rally Kenya 2026: Solberg chiude il venerdì con un secondo su Ogier
- 12/03/26 - Safari Rally Kenya 2026: Solberg domina il giovedì con l'aiuto della pioggia
- 11/03/26 - Safari Rally Kenya 2026: percorso rinnovato, Ogier torna in azione. Ancora assente Lancia
- 18/02/26 - Toyota domina, Neuville lancia l'allarme per Hyundai: "Non stiamo andando nella direzione giusta"
- 15/02/26 - Rally Svezia 2026: Evans vince e vola in testa al Mondiale. Fontana vince nel WRC3
- 14/02/26 - Rally Svezia 2026: Evans guida il poker Toyota a fine sabato, Fontana domina il WRC3
- 13/02/26 - Rally Svezia 2026: Katsuta leader a fine venerdì!
- 13/02/26 - Rally Svezia, inizio col brivido: la Skoda di Grahn si schianta contro gli alberi - VIDEO
- 11/02/26 - Rally Svezia 2026: Solberg per il bis, assenti Ogier e le Lancia
- 26/01/26 - Lancia Ypsilon Rally2: esordio convincente, i piloti fanno mea culpa
- 25/01/26 - Rallye Monte Carlo 2026: trionfo per Solberg, Fontana protagonista a sorpresa, Lancia vince la Super Sunday
- 24/01/26 - Rallye Monte Carlo 2026: Fourmaux vince la prova spettacolo, domani il Turini innevato
- 23/01/26 - Rallye Monte Carlo 2026: Solberg leader al termine del venerdì, Neuville perde quasi 4 minuti
- 22/01/26 - Rallye Monte Carlo 2026: Ogier batte un colpo, Solberg chiude il giovedì al comando
- 21/01/26 - Rallye Monte Carlo 2026: mondiale al via tra novità, ritorni storici e incognite meteo
- 10/01/26 - Rallye Monte Carlo: gli spettacolari video dei test sotto la neve
- 01/01/26 - WRC 2026, il calendario ufficiale del mondiale Rally
- 16/12/25 - M-Sport annuncia gli equipaggi 2026: confermato McErlean, fuori Sesks
- 13/12/25 - Test Lancia Ypsilon Rally2 HF in vista del debutto di Monte Carlo: il video
- 05/12/25 - Hyundai sceglie l'esperienza per sostituire Tanak: riecco Lappi, Sordo e Paddon
Un episodio incredibile e potenzialmente catastrofico ha segnato la settima prova speciale del Rally Portogallo 2026, sollevando seri interrogativi sugli standard di sicurezza della tappa lusitana del Mondiale WRC, solitamente una delle più apprezzate dal pubblico e dai piloti per l'eccellente organizzazione. Quella che doveva essere una normale frazione cronometrata si è trasformata in un incubo per Elfyn Evans, leader della classifica iridata e primo a transitare sul percorso, quando si è trovato improvvisamente sulla strada un carro attrezzi.
Il fatto: terrore nella polvere di Arganil 2
Venerdì 8 maggio, durante lo svolgimento della SS7 (Arganil 2), la Toyota GR Yaris Rally1 di Elfyn Evans ha incontrato una fitta coltre di polvere verso la fine del percorso. Inizialmente, il co-pilota Scott Martin ha ipotizzato che lo spostamento d’aria fosse causato da un elicottero in volo a bassa quota. La realtà che si è concretizzata davanti all'equipaggio si è rivelata ben più pericolosa: a pochi metri di distanza, un camion stava procedendo lungo il tracciato della speciale, fortunatamente nella stessa direzione della vettura in gara.
L'equipaggio Toyota è stato costretto a rallentare per un breve tratto prima che l’autista del mezzo pesante riuscisse ad accostare, permettendo il sorpasso. L'episodio non è stato isolato: circa 35 minuti dopo secondo veicolo non autorizzato, una Mercedes dotata di lampeggianti, è entrato nello stesso tracciato, costringendo la direzione gara a esporre la bandiera rossa per fermare la prova, interrompendola definitivamente dopo il passaggio delle vetture Rally1 e della Lancia Ypsilon di Yohan Rossel.
L’indagine: la verità sui veicoli intrusi
In un primo momento, diverse indiscrezioni avevano identificato i mezzi come appartenenti alla GNR (Guarda Nacional Republicana), la polizia portoghese. Tuttavia, l’Automóvel Club de Portugal (ACP) ha prontamente smentito questa ricostruzione tramite un comunicato ufficiale, chiarendo che si trattava di veicoli entrati senza autorizzazione nonostante le misure di sicurezza fossero operative.
Video of a tow truck on stage during SS7.— Rallysupport (@RallysupportNL) May 8, 2026
Evans caught it moments later before it pulled over.#WRC#RallydePortugalpic.twitter.com/djNYfSVsa8
Le indagini successive hanno rivelato che i mezzi appartenevano a una società di soccorso stradale esterna, contrattualizzata dall'organizzazione per il recupero delle auto ritirate. Il conducente del camion avrebbe seguito erroneamente le coordinate GPS fornite per un recupero, riuscendo incredibilmente a superare tre diversi posti di blocco della GNR senza essere fermato. Il secondo veicolo era entrato nel percorso proprio nel tentativo di assistere il primo collega in difficoltà.
Sanzioni FIA e conseguenze immediate
La gravità dell’accaduto ha spinto la FIA ad aprire un'inchiesta immediata, conclusasi con un verdetto severo nei confronti degli organizzatori. Una multa di 15.000 € è stata inflitta all’Automóvel Club de Portugal, ma la sanzione rimane sospesa fino al 31 dicembre 2027, a patto che non si ripetano violazioni simili. Una reprimenda formale da parte della FIA che ha censurato l'ACP per ''atti non sicuri'' e per la mancata adozione di misure preventive adeguate contro le intrusioni.
WRC 2026, Rally Portogallo: Elfyn Evans (Toyota)
Sul fronte interno, il presidente dell'ACP Carlos Barbosa ha confermato il licenziamento in tronco della ditta di soccorso coinvolta, definendo l'azione dei conducenti un ''atto di follia'' e confermando l'apertura di un'indagine interna alla GNR per accertare le falle nelle comunicazioni ai varchi di accesso.
Ricordiamo che la direzione gara era già intervenuta a fine giornata per ripristinare l'equità sportiva, concedendo a Evans una correzione cronometrica di 4,4 secondi per il tempo perso dietro al camion. Il gallese ha poi concluso il Rally Portogallo in terza posizione, rinforzando la leadership nella classifica generale.
La frustrazione di Evans: ''Non posso crederci''
Nonostante la correzione del tempo, che lo ha mantenuto in lotta per le posizioni di vertice, Elfyn Evans non ha nascosto la sua incredulità e rabbia per quanto accaduto. ''Posso spiegare cosa è successo dal mio punto di vista: inizialmente c'era una polvere terribile - ha ricordato il pilota gallese - Quando finalmente l'ho raggiunto, non riuscivo davvero a credere a cosa stessi vedendo guidare davanti a me. In quel momento non pensavo a nient'altro se non a toglierlo di mezzo''.
Evans ha poi concluso con un monito severo sulla sicurezza: ''Una cosa del genere semplicemente non può accadere a nessun livello, figuriamoci a questo''.
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.