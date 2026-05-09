Rally Portogallo 2026: programma e aggiornamenti ultima giornata

Sono quattro le speciali in programma oggi, con la tradizionale conclusione sulla Fafe con il suo iconico salto
La giornata conclusiva del Rally Portogallo 2026 sarà determinante considerato il grande equilibrio in classifica. Con ancora tutte le posizioni di vertice in gioco, a cui si aggiungono i punti delle classifiche della domenica, i circa 66 km cronometrati di oggi hanno un peso specifico notevolissimo. La chiusura sarà come sempre sulla Fafe, con il suo spettacolare salto finale dove si attende l'ennesimo show soprattutto dello specialista Takamoto ''Air Japan'' Katsuta.
RALLY PORTOGALLO 2026, PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA
|Prova
|Prova speciale
|Km
|Ora locale
|Ora italiana
|SS20
|Vieira do Minho 1
|21.60
|08:05
|09:05
|SS21
|Fafe 1
|11.18
|09:35
|10:35
|SS22
|Vieira do Minho 2
|21.60
|10:35
|11:35
|SS23
|Fafe 2 (Power Stage)
|11.18
|13:15
|14:15
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Pubblicato da Luca Manacorda, 09/05/2026
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Luca Manacorda
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la partecipazione a Reazione a catena, programma di Rai 1 dove la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, che si narra sia nascosta in un baule sepolto nel Nordest d'Italia. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.