Rally Portogallo 2026: programma e aggiornamenti ultima giornata

Sono quattro le speciali in programma oggi, con la tradizionale conclusione sulla Fafe con il suo iconico salto

La giornata conclusiva del Rally Portogallo 2026 sarà determinante considerato il grande equilibrio in classifica. Con ancora tutte le posizioni di vertice in gioco, a cui si aggiungono i punti delle classifiche della domenica, i circa 66 km cronometrati di oggi hanno un peso specifico notevolissimo. La chiusura sarà come sempre sulla Fafe, con il suo spettacolare salto finale dove si attende l'ennesimo show soprattutto dello specialista Takamoto ''Air Japan'' Katsuta.

RALLY PORTOGALLO 2026, PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA

Prova Prova speciale Km Ora locale Ora italiana SS20 Vieira do Minho 1 21.60 08:05 09:05 SS21 Fafe 1 11.18 09:35 10:35 SS22 Vieira do Minho 2 21.60 10:35 11:35 SS23 Fafe 2 (Power Stage) 11.18 13:15 14:15

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Pubblicato da Luca Manacorda, 09/05/2026