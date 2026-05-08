Rally Portogallo 2026: programma e aggiornamenti seconda giornata

Dopo le tre prove del giovedì, il Rally Portogallo 2026 riparte oggi con una giornata che prevede tre speciali da ripetere due volte, a cui nel primo pomeriggio si aggiunge un unico passaggio sui 15 km della Gois. L'ordine di partenza seguirà ancora la classifica generale del Mondiale WRC, dunque il compito di aprire la strada toccherà nuovamente ad Elfyn Evans e Takamoto Katsuta. Il gallese sarà dunque chiamato ancora a limitare i danni come fatto egregiamente nella prima tappa, mentre davanti proveranno ad allungare Oliver Solberg, Adrien Fourmaux, Sebastien Ogier e Thierry Neuville che, sfruttando il passaggio su un percorso già ''pulito'', hanno occupato le prime quattro posizioni. Occhi puntati anche sul WRC2, dove c'è grande equilibrio al vertice, con le Lancia ben piazzate ma precedute da Jan Solans.

RALLY PORTOGALLO 2026, PROGRAMMA SECONDA GIORNATA

Prova Prova speciale Km Ora locale Ora italiana SS4 Mortágua 1 14.59 07:35 08:35 SS5 Arganil 1 18.62 08:55 09:55 SS6 Lousã 1 7.07 10:13 11:13 SS7 Arganil 2 18.62 12:30 13:30 SS8 Góis 15.66 13:25 14:25 SS9 Lousã 2 7.07 14:08 15:08 SS10 Mortágua 2 14.62 15:45 16:45

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Pubblicato da Luca Manacorda, 08/05/2026