Rally Isole Canarie 2026: programma e aggiornamenti ultima giornata

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Ultima giornata del Rally Isole Canarie 2026 tutt'altro che banale, in particolare per i 26 km della Ingenio - Telde - Valsequillo che potranno indirizzare la sfida per la vittoria tra Sebastien Ogier e Oliver Solberg. Come sempre, tanti i punti in palio oggi considerando anche Super Sunday e Power Stage. Nel WRC2, Lancia vicina al secondo successo consecutivo con Yohan Rossel.
RALLY ISOLE CANARIE 2026, PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA
Prova
|Nome
|Lunghezza
|Orario
|Ora italiana
|SS15
|Ingenio - Telde - Valsequillo 1
|25,93 km
|07:35
|08:35
|SS16
|Santa Lucia - Agüimes 1
|13,27 km
|09:05
|10:05
|SS17
|Ingenio - Telde - Valsequillo 2
|25,93 km
|10:50
|11:50
|SS18
|Santa Lucia - Agüimes 2 (Power Stage)
|13,27 km
|13:15
|14:15
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Pubblicato da Luca Manacorda, 26/04/2026
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