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Rally Isole Canarie 2026: programma e aggiornamenti ultima giornata

Avatar di Luca Manacorda, il 26/04/26

2 ore fa - La cronaca e i risultati dell'ultima giornata del Rally Isole Canarie

Ultime quattro speciali che decideranno la sfida tra Ogier e Solberg
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Ultima giornata del Rally Isole Canarie 2026 tutt'altro che banale, in particolare per i 26 km della Ingenio - Telde - Valsequillo che potranno indirizzare la sfida per la vittoria tra Sebastien Ogier e Oliver Solberg. Come sempre, tanti i punti in palio oggi considerando anche Super Sunday e Power Stage. Nel WRC2, Lancia vicina al secondo successo consecutivo con Yohan Rossel.

RALLY ISOLE CANARIE 2026, PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA

Prova

Nome Lunghezza Orario Ora italiana
SS15 Ingenio - Telde - Valsequillo 1 25,93 km 07:35 08:35
SS16 Santa Lucia - Agüimes 1 13,27 km 09:05 10:05
SS17 Ingenio - Telde - Valsequillo 2 25,93 km 10:50 11:50
SS18 Santa Lucia - Agüimes 2 (Power Stage) 13,27 km 13:15 14:15
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Pubblicato da Luca Manacorda, 26/04/2026
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