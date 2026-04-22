Rally Isole Canarie 2026: per la sfida sull'asfalto più veloce torna Ogier, riecco anche Sordo

Il WRC torna in azione dal 23 al 26 aprile con il Rally Isole Canarie, denominato anche Rally Spagna, quinto appuntamento della stagione 2026. A distanza di pochi giorni dal clamoroso finale del Rally Croazia, i riflettori si spostano su Gran Canaria, seconda isola più popolosa dell’arcipelago, teatro di una gara interamente su asfalto.

Introdotto nel calendario iridato nel 2025, l’evento si articola su quattro giornate con 18 prove speciali. Il parco assistenza è allestito presso lo stadio dell’UD Las Palmas, che ospita anche la prova spettacolo inaugurale all’interno dell’impianto. Le strade dell’isola offrono un asfalto molto liscio e con elevato grip, ma la presenza di barriere e muri lascia pochissimo margine d’errore. A complicare il quadro ci si mette il meteo variabile: sole lungo la costa e pioggia nelle zone montane possono convivere nella stessa giornata.

Iscritti: attesa per Ogier, riecco Sordo

La classifica piloti vede al comando il giapponese Takamoto Katsuta, reduce da due vittorie consecutive tra Kenya e Croazia. Alle sue spalle gli altri portacolori della Toyota, Elfyn Evans e Oliver Solberg, in cerca di riscatto in questo weekend dopo la prematura uscita di scena nel precedente appuntamento. Lo squadrone ufficiale della casa nipponica potrà contare anche su Sébastien Ogier, alla terza presenza stagionale dopo aver saltato il Rally Croazia. Il quintetto di GR Yaris è completato da Sami Pajari, schierato dal Toyota Gazoo Racing World Rally Team 2.

In casa Hyundai rientra Dani Sordo navigato da Cándido Carrera, al debutto stagionale su una Rally1 e impegnato nella gara di casa per la prima volta dopo diversi anni. Al loro fianco i titolari Thierry Neuville, che cercherà di lasciarsi alle spalle il clamoroso errore che gli è costato la vittoria in Croazia, e Adrien Fourmaux. Infine, M-Sport Ford schiera solo i due titolari Jon Armstrong e Josh McErlean.

WRC 2026, Rally Croazia: Thierry Neuville (Hyundai)

Nel WRC2 sono 26 gli equipaggi al via. Tra questi spiccano i leader di campionato Léo Rossel su Citroën C3 Rally2 e le due Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale di Yohan Rossel e Nikolay Gryazin, protagonisti in Croazia con il primo e il terzo posto finali.

Rally Isole Canarie: una lunga tradizione

Il Rally Spagna nella sua versione Isole Canarie ha una lunga storia, iniziata nel 1977 con il nome Rally El Corte Inglés. Dopo aver fatto parte per anni del Campionato Europeo, è entrato stabilmente nel panorama internazionale ospitando alcuni dei migliori piloti della disciplina. Tra i nomi più vincenti spicca Carlos Sainz, autore di cinque successi consecutivi negli anni Ottanta. In seguito si sono imposti anche campioni del mondo come Didier Auriol, oltre a specialisti dell’asfalto come Gilles Panizzi e Piero Liatti.

Dopo varie fasi tra campionati europei e serie internazionali, la gara è tornata nel WRC nel 2025. In quell'occasione dominio netto di Kalle Rovanperä, capace di vincere 15 delle 18 prove speciali in programma, con le Toyota Yaris che hanno completato un filotto di successi non lasciando neppure un miglior tempo ai rivali.

Percorso: rimescolamento e novità

Il percorso 2026 mantiene le caratteristiche principali dell’edizione precedente, con alcune modifiche mirate. Diverse prove sono state accorciate, mentre la Moya – Gáldar è stata allungata nel tratto finale. Tre speciali si disputano in senso inverso rispetto al 2025, obbligando gli equipaggi a riscrivere completamente le note. Cambia anche la distribuzione delle giornate, con alcuni tratti spostati tra venerdì e domenica. La Power Stage è ora la Santa Lucia – Agüimes, che prende il posto della Maspalomas.

WRC 2025, Rally Isole Canarie: Kalle Rovanpera (Toyota)

Tra le prove più attese c’è la Ingenio – Telde – Valsequillo, lunga 25,93 chilometri. È una delle più impegnative del rally, sia per lunghezza sia per varietà di tracciato, tra sezioni veloci e tratti più tecnici. La sua collocazione nella giornata finale, senza possibilità di assistenza o cambio gomme tra i due passaggi, la rende decisiva anche in ottica punti del Super Sunday. I motori si accenderanno giovedì con lo shakedown del mattino e la prova spettacolo della sera, mentre venerdì e sabato i tratti cronometrati superanno il totale di 100 km. La domenica, complice la speciale citata in precedenza, sarà più impegnativa del solito, con quasi 80 km cronometrati.

Nel complesso, il Rally Spagna propone un asfalto tra i più puliti del calendario, con poca presenza di sporco in traiettoria, ma con un livello di rischio elevato. Precisione e gestione delle gomme saranno fattori chiave in un fine settimana che può avere riscontri importanti nella lotta per il titolo. Si tratterà inoltre del penultimo appuntamento stagionale su questo tipo di fondo che gli equipaggi incontreranno ancora solamente in Giappone a fine maggio.

Rally Isole Canarie 2026: prove speciali e orari

Giovedì 23 aprile

Prova Nome Lunghezza Orario Ora italiana SD Shakedown – Santa Brígada 6,26 km 11:01 12:01 SSS1 Las Palmas de Gran Canaria 1 1,89 km 18:05 19:05

Venerdì 24 aprile

Prova Nome Lunghezza Orario Ora italiana SS2 Valleseco - Artenara 1 13,13 km 08:20 09:20 SS3 Tejeda - San Mateo 1 18,62 km 09:23 10:23 SS4 Mogán - La Aldea 1 21,70 km 11:16 12:16 SS5 Valleseco - Artenara 2 13,13 km 14:56 15:56 SS6 Tejeda - San Mateo 2 18,62 km 15:59 16:59 SS7 Mogán - La Aldea 2 21,70 km 17:52 18:52 SS8 Las Palmas de Gran Canaria 2 1,89 km 20:25 21:25

Sabato 25 aprile

Prova Nome Lunghezza Orario Ora italiana SS9 Maspalomas 1 13,47 km 08:20 09:20 SS10 Arucas - Firgas - Teror 1 13,74 km 09:35 10:35 SS11 Moya - Gáldar 1 28,90 km 10:51 11:51 SS12 Maspalomas 2 13,47 km 14:50 15:50 SS13 Arucas - Firgas - Teror 2 13,74 km 16:05 17:05 SS14 Moya - Gáldar 2 28,90 km 17:21 18:21

Domenica 26 aprile

Prova Nome Lunghezza Orario Ora italiana SS15 Ingenio - Telde - Valsequillo 1 25,93 km 07:35 08:35 SS16 Santa Lucia - Agüimes 1 13,27 km 09:05 10:05 SS17 Ingenio - Telde - Valsequillo 2 25,93 km 10:50 11:50 SS18 Santa Lucia - Agüimes 2 (Power Stage) 13,27 km 13:15 14:15

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Pubblicato da Luca Manacorda, 22/04/2026