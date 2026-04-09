Rally Croazia 2026: programma e aggiornamenti prima giornata

La cronaca e i risultati della prima giornata del Rally Croazia

Il Rally Croazia 2026 scatterà ufficialmente venerdì mattina con la prima delle otto speciali in programma per la prima giornata. Inizio subito impegnativo non solo per gli oltre 120 km cronometrati, tra cui spiccano i quasi 24 km della Beram - Cerovlje, ma anche il fatto che si tratta di speciali completamente inedite rispetto alle edizioni del passato. Giovedì mattina è andato in scena l'antipasto del weekend, con lo shakedown che ha visto la Toyota di Oliver Solberg ottenere il miglior tempo davanti a Takamoto Katsuta e alla Hyundai di Thierry Neuville.

RALLY CROAZIA 2026, PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora SS1 Vodice - Brest 1 14.12 km 09:13 SS2 Lake Butoniga - Motovun 1 13.78 km 10:11 SS3 Beram - Cerovlje 1 23.78 km 11:14 SS4 Učka 1 11.75 km 12:02 SS5 Vodice - Brest 2 14.12 km 15:15 SS6 Lake Butoniga - Motovun 2 13.78 km 16:13 SS7 Beram - Cerovlje 2 23.78 km 17:16 SS8 Učka 2 11.75 km 18:04

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Pubblicato da Luca Manacorda, 09/04/2026