WRC 2026

Lancia Corse: debutto incoraggiante sulla terra al Rally Portogallo, ma Rossel resta a secco

Avatar di Luca Manacorda, il 11/05/26

4 minuti fa - Lancia esce dal primo appuntamento su sterrato ancora leader del WRC2

La Ypsilon Rally2 HF Integrale mostra buoni segnali al primo appuntamento mondiale su sterrato, ma non sono mancate le difficoltà
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Il primo vero banco di prova su sterrato per la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale lascia indicazioni positive, ma anche diversi aspetti su cui lavorare. Al Rally Portogallo, uno degli appuntamenti più duri del calendario WRC, il marchio italiano ha vissuto un weekend complesso, condizionato da pioggia, fango e prove speciali profondamente rovinate dal passaggio delle Rally1.

Una roccia ferma la rincorsa al podio di Rossel

Dopo le convincenti vittorie ottenute sull’asfalto di Rally Croazia e Rally Islas Canarias, il cambio di fondo ha rappresentato una sfida completamente diversa per Yohan Rossel con Arnaud Dunand. L’equipaggio francese ha comunque mostrato un passo competitivo nelle prime fasi del weekend, restando in lotta per le posizioni di vertice del WRC2 nonostante condizioni particolarmente difficili nelle prove del venerdì.

La giornata di sabato aveva confermato i progressi della vettura sullo sterrato, con Rossel autore di tempi sempre più interessanti durante la rimonta. La gara del francese si è però complicata nella penultima prova speciale, quando un contatto con una roccia lo ha costretto al ritiro prima del rientro con la formula Super Rally per completare l’evento.Un episodio che ha impedito a Lancia di verificare fino in fondo il potenziale della Ypsilon Rally2 HF Integrale in ottica risultato assoluto nel WRC2, ma che non cancella le indicazioni incoraggianti emerse soprattutto sul fronte del ritmo.

Gryazin secondo tra le Rally2

Weekend più lineare invece per Nikolay Gryazin con Konstantin Aleksandrov, secondi tra le vetture Rally2 al termine della gara portoghese. Un risultato da leggere però con il giusto contesto: il pilota non era infatti iscritto al WRC2 in questo appuntamento e quindi non ha raccolto punti nella classifica piloti di categoria. Il pilota con licenza bulgara ha però garantito a Lancia Corse un bottino importante per la classifica dei team.

WRC 2026, Rally Portogallo: Nikolay Gryazin (Lancia)

Del suo weekend, in cui per larghi tratti è stato il rapido tra i piloti su vetture Rally2, restano comunque significativi i due scratch ottenuti e la costanza mostrata sulle difficili strade portoghesi, elementi utili soprattutto nel percorso di sviluppo della vettura sulla terra.

Le leadership iridate resistono

Nonostante un fine settimana complicato, Lancia Corse HF lascia il Rally Portogallo mantenendo la leadership nella classifica Team WRC2. Un dato importante soprattutto considerando che si trattava dell’esordio mondiale della Ypsilon Rally2 HF Integrale su sterrato. Anche Rossel, nonostante l'uscita di scena, rimane in testa alla classifica Piloti di categoria, sebbene raggiunto a quota 52 da Rhope Korhonen che si aggiunge così al terzetto al comando che comprende anche il fratello del francese, Leo, assente in questo fine settimana.

WRC 2026, Rally Portogallo: Yohan Rossel (Lancia)

Didier Clément, Team Principal di Lancia Corse HF, ha sottolineato come il rally abbia fornito sia motivi di soddisfazione sia indicazioni preziose per proseguire lo sviluppo della vettura: “Per essere l’esordio della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale in un rally su sterrato del Campionato del Mondo possiamo ritenerci soddisfatti del livello già raggiunto. Ci sono molti motivi per essere soddisfatti, così come tanti insegnamenti da trarre”.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 11/05/2026
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    Luca Manacorda
    Luca Manacorda
    Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la partecipazione a Reazione a catena, programma di Rai 1 dove la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, che si narra sia nascosta in un baule sepolto nel Nordest d'Italia. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.

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