WRC 2026

Rally Isole Canarie 2026: programma e aggiornamenti prima giornata

Avatar di Luca Manacorda, il 23/04/26

2 ore fa - La cronaca e i risultati della prima giornata del Rally Isole Canarie

Oggi shakedown e prova spettacolo, da domani la vera competizione con oltre 100 km cronometrati sui veloci asfalti spagnoli
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Il Rally Isole Canarie 2026 (denominato anche Rally Spagna) scatta nella giornata di giovedì nel tardo pomeriggio con la prova spettacolo all'interno dello stadio di Gran Canaria. Una prova che tra l'altro sta facendo discutere per il suo tracciato, atipico rispetto ad altre prove spettacolo disegnate dentro uno stadio: qua si costeggia sempre il campo da calcio, con due rettilinei lungo le tribune principali e delle strettissime gincane sotto alle curve. Venerdì si comincia poi a fare sul serio con un itinerario che prevede oltre 100 km cronometrati. Attesa per il rientro di Sebastien Ogier, a caccia di punti pesanti che lo possano riportare a ridosso dei compagni di squadra in Toyota Gazoo Racing, anche se il pubblico locale attende soprattutto Dani Sordo, alla prima presenza nel WRC dal Rally Portogallo dello scorso anno.

RALLY ISOLE CANARIE 2026, PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

Giovedì 23 aprile

Prova
NomeLunghezzaOrarioOra italiana
SDShakedown – Santa Brígada6,26 km11:0112:01
SSS1Las Palmas de Gran Canaria 11,89 km18:0519:05

Venerdì 24 aprile

Prova
NomeLunghezzaOrarioOra italiana
SS2Valleseco - Artenara 113,13 km08:2009:20
SS3Tejeda - San Mateo 118,62 km09:2310:23
SS4Mogán - La Aldea 121,70 km11:1612:16
SS5Valleseco - Artenara 213,13 km14:5615:56
SS6Tejeda - San Mateo 218,62 km15:5916:59
SS7Mogán - La Aldea 221,70 km17:5218:52
SS8Las Palmas de Gran Canaria 21,89 km20:2521:25
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Pubblicato da Luca Manacorda, 23/04/2026
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