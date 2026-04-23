Rally Isole Canarie 2026: programma e aggiornamenti prima giornata

Oggi shakedown e prova spettacolo, da domani la vera competizione con oltre 100 km cronometrati sui veloci asfalti spagnoli

Il Rally Isole Canarie 2026 (denominato anche Rally Spagna) scatta nella giornata di giovedì nel tardo pomeriggio con la prova spettacolo all'interno dello stadio di Gran Canaria. Una prova che tra l'altro sta facendo discutere per il suo tracciato, atipico rispetto ad altre prove spettacolo disegnate dentro uno stadio: qua si costeggia sempre il campo da calcio, con due rettilinei lungo le tribune principali e delle strettissime gincane sotto alle curve. Venerdì si comincia poi a fare sul serio con un itinerario che prevede oltre 100 km cronometrati. Attesa per il rientro di Sebastien Ogier, a caccia di punti pesanti che lo possano riportare a ridosso dei compagni di squadra in Toyota Gazoo Racing, anche se il pubblico locale attende soprattutto Dani Sordo, alla prima presenza nel WRC dal Rally Portogallo dello scorso anno.

RALLY ISOLE CANARIE 2026, PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

Giovedì 23 aprile

Prova Nome Lunghezza Orario Ora italiana SD Shakedown – Santa Brígada 6,26 km 11:01 12:01 SSS1 Las Palmas de Gran Canaria 1 1,89 km 18:05 19:05

Venerdì 24 aprile

Prova Nome Lunghezza Orario Ora italiana SS2 Valleseco - Artenara 1 13,13 km 08:20 09:20 SS3 Tejeda - San Mateo 1 18,62 km 09:23 10:23 SS4 Mogán - La Aldea 1 21,70 km 11:16 12:16 SS5 Valleseco - Artenara 2 13,13 km 14:56 15:56 SS6 Tejeda - San Mateo 2 18,62 km 15:59 16:59 SS7 Mogán - La Aldea 2 21,70 km 17:52 18:52 SS8 Las Palmas de Gran Canaria 2 1,89 km 20:25 21:25

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Pubblicato da Luca Manacorda, 23/04/2026