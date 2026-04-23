Rally Isole Canarie 2026: programma e aggiornamenti prima giornata

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Il Rally Isole Canarie 2026 (denominato anche Rally Spagna) scatta nella giornata di giovedì nel tardo pomeriggio con la prova spettacolo all'interno dello stadio di Gran Canaria. Una prova che tra l'altro sta facendo discutere per il suo tracciato, atipico rispetto ad altre prove spettacolo disegnate dentro uno stadio: qua si costeggia sempre il campo da calcio, con due rettilinei lungo le tribune principali e delle strettissime gincane sotto alle curve. Venerdì si comincia poi a fare sul serio con un itinerario che prevede oltre 100 km cronometrati. Attesa per il rientro di Sebastien Ogier, a caccia di punti pesanti che lo possano riportare a ridosso dei compagni di squadra in Toyota Gazoo Racing, anche se il pubblico locale attende soprattutto Dani Sordo, alla prima presenza nel WRC dal Rally Portogallo dello scorso anno.
RALLY ISOLE CANARIE 2026, PROGRAMMA PRIMA GIORNATA
Giovedì 23 aprile
Prova
|Nome
|Lunghezza
|Orario
|Ora italiana
|SD
|Shakedown – Santa Brígada
|6,26 km
|11:01
|12:01
|SSS1
|Las Palmas de Gran Canaria 1
|1,89 km
|18:05
|19:05
Venerdì 24 aprile
Prova
|Nome
|Lunghezza
|Orario
|Ora italiana
|SS2
|Valleseco - Artenara 1
|13,13 km
|08:20
|09:20
|SS3
|Tejeda - San Mateo 1
|18,62 km
|09:23
|10:23
|SS4
|Mogán - La Aldea 1
|21,70 km
|11:16
|12:16
|SS5
|Valleseco - Artenara 2
|13,13 km
|14:56
|15:56
|SS6
|Tejeda - San Mateo 2
|18,62 km
|15:59
|16:59
|SS7
|Mogán - La Aldea 2
|21,70 km
|17:52
|18:52
|SS8
|Las Palmas de Gran Canaria 2
|1,89 km
|20:25
|21:25