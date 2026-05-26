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Rally Giappone 2026: le attuali Rally1 salutano l'asfalto, una sola Lancia al via

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1 ora fa - In Asia si disputa l'ultimo rally sull'asfalto di quest'anno

Sesta prova per il WRC, che saluta l’asfalto con l’unico appuntamento asiatico: Evans difende la leadership, Ogier cerca il tris
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Il WRC arriva al giro di boa della stagione 2026 e lo fa con uno degli appuntamenti più particolari dell’intero calendario. Il Rally Giappone, in programma dal 28 al 31 maggio, cambia collocazione e lascia per la prima volta la tradizionale finestra autunnale per approdare in primavera. Sarà anche l’ultimo appuntamento su asfalto dell’anno, perché tutta la seconda metà della stagione si disputerà su sterrato.

WRC 2025, Rally Giappone: Sebastien Ogier (Toyota)

La sfida iridata arriva in Asia con Elfyn Evans e Scott Martin al comando della classifica Piloti, mentre Toyota guida anche le classifiche Costruttori e Copiloti. In Giappone si chiude inoltre un piccolo capitolo tecnico: sarà l’ultima apparizione su asfalto per l’attuale generazione di Rally1 prima dell’introduzione del nuovo regolamento prevista dal 2027.

Iscritti e favoriti: Toyota cala tutti gli assi

Toyota si presenta all’appuntamento di casa con una formazione particolarmente ricca. Accanto ai leader del campionato Elfyn Evans con Scott Martin ci sarà anche Sébastien Ogier con Vincent Landais, campione in carica e vincitore dell’ultima edizione. A completare il quintetto GR Yaris Rally1 ci saranno Oliver Solberg con Elliott Edmondson, Takamoto Katsuta con Aaron Johnston e Sami Pajari con Marko Salminen.

WRC 2026, Rally Portogallo: Elfyn Evans (Toyota)

L’attenzione inevitabilmente si concentra sulla sfida tra Evans e Ogier. Dodici mesi fa il Rally Giappone aveva regalato un duello serratissimo tra i due compagni di squadra, con Ogier capace di imporsi per appena 11,6 secondi e di conquistare anche la Power Stage con un margine minimo di 96 millesimi. Entrambi vantano già due successi nella prova nipponica. La GR Yaris ha già mostrato nei precedenti appuntamenti una netta superiorità sull'asfalto, motivo per cui la casa giapponese cercherà di massimizzare il round di casa.

Hyundai arriva invece con il morale alto dopo la vittoria ottenuta in Portogallo, la prima della stagione. Oltre agli equipaggi titolari di Thierry Neuville con Martijn Wydaeghe e Adrien Fourmaux con Alexandre Coria, la squadra schiererà anche Hayden Paddon con John Kennard. M-Sport Ford risponde con due Puma Rally1 affidate ai titolari Josh McErlean con Eoin Treacy e Jon Armstrong con Shane Byrne.

WRC 2026, Rally Portogallo: Thierry Neuville (Hyundai)

Nel WRC2 saranno presenti undici vetture Rally2, con particolare attenzione per due nomi già vincenti in questa categoria in Giappone: Nikolay Gryazin con Konstantin Aleksandrov sulla Lancia e Alejandro Cachón con Borja Rozada sulla Toyota. Assente l'altra Ypsilon Rally2 di Yohan Rossel, tra gli altri principali protagonisti della categoria saranno presenti Emil Lindholm e Romet Jurgenson.

Un percorso diverso da tutti gli altri

Il Rally Giappone è un evento che difficilmente trova paragoni nel calendario WRC. Le prove speciali si snodano su strade molto strette, tortuose e spesso ricoperte da muschio o umidità, elementi che rendono l’aderenza estremamente variabile. Le carreggiate sono inoltre costeggiate da barriere, sistemi di drenaggio e pareti rocciose che lasciano poco margine agli errori. In questo contesto diventano fondamentali precisione di guida e note perfette, soprattutto considerando le frequenti variazioni di grip dovute a foglie e zone bagnate sotto gli alberi.

L’edizione 2026 presenta anche alcune modifiche rispetto al percorso dello scorso anno. Debutta la prova di Asuke, che sostituisce Shinshiro nella giornata di venerdì, mentre Isegami’s Tunnel viene allungata con circa cinque chilometri finali completamente nuovi. Arriva inoltre la superspeciale Fujioka, in programma all’interno di un parco nella prefettura di Aichi.

La prova speciale chiave: Isegami’s Tunnel

Tra le prove più delicate del fine settimana spicca la Isegami’s Tunnel, che con i suoi 24,29 chilometri rappresenta probabilmente il punto chiave del rally. Il tratto è celebre per il tunnel che gli dà il nome, uno dei punti più spettacolari per il pubblico ma anche uno dei più insidiosi per gli equipaggi. Negli anni non sono mancati gli episodi significativi: uscite di strada, errori in frenata e incidenti hanno spesso cambiato il volto della gara.

Rally Giappone 2024: Ott Tanak (Hyundai)

Quest’anno la prova potrebbe assumere un peso ancora maggiore perché gli ultimi cinque chilometri saranno completamente inediti, con equipaggi chiamati a lavorare su note nuove e a trovare rapidamente il giusto ritmo su una sezione mai affrontata in precedenza. In un rally in cui la precisione vale quasi quanto la velocità, potrebbe essere proprio questo il passaggio capace di indirizzare il weekend.

Rally Giappone 2026: prove speciali e orari

Venerdì 29 maggio

ProvaProva specialeKmOra localeOra italiana
SS1Asuke 112.9008:0301:03
SS2Isegami's Tunnel 124.2908:4601:46
SS3Inabu/Shitara 117.0810:0903:09
SS4Asuke 212.9013:5706:57
SS5Isegami's Tunnel 224.2914:4007:40
SS6Inabu/Shitara 217.0816:0309:03

Sabato 30 maggio

ProvaProva specialeKmOra localeOra italiana
SS7Obara 116.4407:4100:41
SS8Ena 121.1608:5401:54
SS9Mt. Kasagi 119.3210:3503:35
SS10Mt. Kasagi 219.3213:0506:05
SS11Ena 221.1614:3807:38
SS12Obara 216.4415:5608:56
SS13Fujioka SSS 13.1917:1510:15
SS14Fujioka SSS 23.1917:3810:38

Domenica 31 maggio

ProvaProva specialeKmOra localeOra italiana
SS15Nukata 120.4908:1401:14
SS16Laka Mikawako 113.9809:0502:05
SS17Kuragaike SSS 12.5610:1303:13
SS18Kuragaike SSS 22.5610:3203:32
SS19Nukata 220.4912:3005:30
SS20Laka Mikawako 2 (Power Stage)13.9814:1507:15

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Pubblicato da Luca Manacorda, 26/05/2026
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Luca Manacorda
Luca Manacorda
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.

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