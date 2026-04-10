WRC 2026

Rally Croazia 2026: programma e aggiornamenti seconda giornata

Avatar di Luca Manacorda, il 11/04/26

2 ore fa - La cronaca e i risultati della seconda giornata del Rally Croazia

Otto speciali in programma anche oggi e ancora tutto da decidere per le posizioni di vertice dopo i colpi di scena di ieri
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La seconda giornata del Rally Croazia 2026 ricalca il programma della prima, con quattro prove da ripetere due volte tra mattina e pomeriggio. Oggi, però, gli equipaggi affronteranno percorsi già affrontati nelle ultime edizioni, con l'eccezione della Generalski Stol-Zdihovo che con i suoi 22 km inediti rappresenterà un importante banco di sfida. Dopo le clamorose uscite di scena di Oliver Solberg ed Elfyn Evans nel corso della prima tappa, si riparte con Sami Pajari leader inseguito da Thierry Neuville e Takamoto Katsuta. Nel WRC2 occhi puntati sulle due Lancia che comandano la classifica di classe.

RALLY CROAZIA 2026, PROGRAMMA SECONDA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora
SS9 Platak 1 16.26 km 08:43
SS10 Ravna Gora - Skrad 1 10.13 km 09:41
SS11 Generalski Stol - Zdihovo 1 22.48 km 11:05
SS12 Pećurkovo Brdo - Mrežnički Novaki 1 9.11 km 12:03
SS13 Pećurkovo Brdo - Mrežnički Novaki 2 9.11 km 14:12
SS14 Generalski Stol - Zdihovo 2 22.48 km 15:05
SS15 Ravna Gora - Skrad 2 10.13 km 16:23
SS16 Platak 2 16.26 km 17:22
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Pubblicato da Luca Manacorda, 11/04/2026
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