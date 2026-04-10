Rally Croazia 2026: programma e aggiornamenti seconda giornata

- 10/04/26 - Rally Croazia 2026: il venerdì sorride a Pajari, Lancia domina tra le Rally2
- 08/04/26 - Rally Croazia 2026: nuove sfide su un percorso quasi completamente inedito
- 07/04/26 - Rally Croazia: tornano le Lancia Ypsilon Rally2 HF dopo l'esordio nel Monte Carlo
- 15/03/26 - WRC 2026: classifiche mondiale piloti e costruttori
- 15/03/26 - Safari Rally Kenya 2026: Katsuta trionfa, Solberg si prende i punti della domenica
- 14/03/26 - Safari Rally Kenya 2026: comanda Katsuta, il sabato termina con quattro ritiri illustri
- 13/03/26 - Safari Rally Kenya 2026: Solberg chiude il venerdì con un secondo su Ogier
- 12/03/26 - Safari Rally Kenya 2026: Solberg domina il giovedì con l'aiuto della pioggia
- 11/03/26 - Safari Rally Kenya 2026: percorso rinnovato, Ogier torna in azione. Ancora assente Lancia
- 18/02/26 - Toyota domina, Neuville lancia l'allarme per Hyundai: "Non stiamo andando nella direzione giusta"
- 15/02/26 - Rally Svezia 2026: Evans vince e vola in testa al Mondiale. Fontana vince nel WRC3
- 14/02/26 - Rally Svezia 2026: Evans guida il poker Toyota a fine sabato, Fontana domina il WRC3
- 13/02/26 - Rally Svezia 2026: Katsuta leader a fine venerdì!
- 13/02/26 - Rally Svezia, inizio col brivido: la Skoda di Grahn si schianta contro gli alberi - VIDEO
- 11/02/26 - Rally Svezia 2026: Solberg per il bis, assenti Ogier e le Lancia
- 26/01/26 - Lancia Ypsilon Rally2: esordio convincente, i piloti fanno mea culpa
- 25/01/26 - Rallye Monte Carlo 2026: trionfo per Solberg, Fontana protagonista a sorpresa, Lancia vince la Super Sunday
- 24/01/26 - Rallye Monte Carlo 2026: Fourmaux vince la prova spettacolo, domani il Turini innevato
- 23/01/26 - Rallye Monte Carlo 2026: Solberg leader al termine del venerdì, Neuville perde quasi 4 minuti
- 22/01/26 - Rallye Monte Carlo 2026: Ogier batte un colpo, Solberg chiude il giovedì al comando
- 21/01/26 - Rallye Monte Carlo 2026: mondiale al via tra novità, ritorni storici e incognite meteo
- 10/01/26 - Rallye Monte Carlo: gli spettacolari video dei test sotto la neve
- 01/01/26 - WRC 2026, il calendario ufficiale del mondiale Rally
- 16/12/25 - M-Sport annuncia gli equipaggi 2026: confermato McErlean, fuori Sesks
- 13/12/25 - Test Lancia Ypsilon Rally2 HF in vista del debutto di Monte Carlo: il video
- 05/12/25 - Hyundai sceglie l'esperienza per sostituire Tanak: riecco Lappi, Sordo e Paddon
Otto speciali in programma anche oggi e ancora tutto da decidere per le posizioni di vertice dopo i colpi di scena di ieri
Benvenuto nello Speciale WRC 2026, composto da 26 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario WRC 2026 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!
La seconda giornata del Rally Croazia 2026 ricalca il programma della prima, con quattro prove da ripetere due volte tra mattina e pomeriggio. Oggi, però, gli equipaggi affronteranno percorsi già affrontati nelle ultime edizioni, con l'eccezione della Generalski Stol-Zdihovo che con i suoi 22 km inediti rappresenterà un importante banco di sfida. Dopo le clamorose uscite di scena di Oliver Solberg ed Elfyn Evans nel corso della prima tappa, si riparte con Sami Pajari leader inseguito da Thierry Neuville e Takamoto Katsuta. Nel WRC2 occhi puntati sulle due Lancia che comandano la classifica di classe.
RALLY CROAZIA 2026, PROGRAMMA SECONDA GIORNATA
|Prova
|Nome
|Lunghezza
|Ora
|SS9
|Platak 1
|16.26 km
|08:43
|SS10
|Ravna Gora - Skrad 1
|10.13 km
|09:41
|SS11
|Generalski Stol - Zdihovo 1
|22.48 km
|11:05
|SS12
|Pećurkovo Brdo - Mrežnički Novaki 1
|9.11 km
|12:03
|SS13
|Pećurkovo Brdo - Mrežnički Novaki 2
|9.11 km
|14:12
|SS14
|Generalski Stol - Zdihovo 2
|22.48 km
|15:05
|SS15
|Ravna Gora - Skrad 2
|10.13 km
|16:23
|SS16
|Platak 2
|16.26 km
|17:22
VEDI ANCHE
Pubblicato da Luca Manacorda, 11/04/2026
Tags