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Lancia Corse al Rally Giappone con una sola Ypsilon Rally2: all in su Gryazin

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8 fa - Il bulgaro vanta una gran tradizione sull'asfalto nipponico

Sarà il pilota bulgaro a portare in gara la Ypsilon Rally2 HF Integrale nel settimo appuntamento stagionale del WRC
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Lancia si prepara al Rally Giappone con una sola carta da giocare nel WRC2: sarà infatti Nikolay Gryazin con Konstantin Aleksandrov a rappresentare il marchio italiano nel settimo round della stagione. L'equipaggio sarà al volante della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale in un appuntamento che potrebbe avere un peso importante anche nella classifica della categoria.

A differenza del Rally Portogallo, dove il team aveva schierato Yohan Rossel con Arnaud Dunand nella corsa ai punti WRC2 e Gryazin solo per la classifica team, in Giappone il francese non sarà presente.

Il feeling di Gryazin con l'asfalto giapponese

Il ventottenne con licenza bulgara arriva su un terreno che conosce particolarmente bene. Nelle ultime tre edizioni del Rally Giappone ha infatti conquistato una vittoria in WRC2, ottenuta nel 2024, oltre a due secondi posti nel 2023 e nell'edizione dello scorso anno.

Le caratteristiche del percorso richiedono precisione assoluta. Le strade strette, il ritmo continuo imposto dalle curve e i cambi di aderenza rappresentano una delle sfide più complesse dell'intero calendario WRC. A rendere tutto ancora più complicato ci sono anche condizioni meteo spesso imprevedibili nelle aree montuose del Giappone.

Un WRC2 con diversi protagonisti assenti

Il Rally Giappone propone un elenco iscritti meno ricco del solito nella categoria cadetta e questo potrebbe cambiare gli equilibri della corsa iridata. Tra i principali nomi assenti nella lotta ai punti, oltre al già citato Rossel, figurano il fratello Léo Rossel, Roope Korhonen, Teemu Suninen e Roberto Daprà.

WRC 2026, Rally Croazia: Nikolay Gryazin (Lancia)

Gryazin, attualmente settimo a 21 punti dalla vetta, potrebbe compiere un balzo in avanti importante e anche diventare nuovo leader del WRC2. I principali rivali saranno Alejandro Cachon (Toyota), Emil Lindholm (Skoda) e Romet Jurgenson (Ford).

Didier Clement, Team Principal Lancia Corse HF, ha evidenziato le difficoltà del fine settimana: ''Sarà un rally particolarmente impegnativo, con una concorrenza molto forte nonostante un elenco iscritti meno numeroso del solito. Il livello è estremamente alto e sappiamo che dovremo restare completamente concentrati dall’inizio alla fine. Tutto il team è pronto a dare il massimo per supportare Nikolay e Konstantin e lottare per il miglior risultato possibile.''

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Pubblicato da Luca Manacorda, 27/05/2026
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Luca Manacorda
Luca Manacorda
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.

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