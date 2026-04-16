Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100, ecco l'offerta di lancio con finanziamento

Lancia Ypsilon Turbo 100 ha fatto il suo debutto ufficiale. Si tratta della nuova versione entry level dotata di un motore benzina non elettrificato da 100 CV, abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti. In pratica, si tratta dell'ultima generazione del PureTech, oggi non più chiamato così, dotato della catena di distribuzione al posto della cinghia a bagno d'olio che tanti problemi ha causato. Nuovo modello d'accesso su cui la casa automobilistica punta molto per incrementare le vendite della Ypsilon. Come abbiamo scritto pochi giorni fa, i prezzi partono da 22.200 euro.

Tuttavia, per il debutto di questo modello, la casa automobilistica ha deciso di proporre un'offerta di lancio con finanziamento che permette di mettere e mani sulla Ypsilon Turbo 100 a 15.950 euro, con rate da 99 euro. Entriamo nei dettagli e vediamo cosa propone la promozione Lancia.

Lancia Ypsilon Turbo 100

Lancia Ypsilon Turbo 100, l'offerta: finanziamento, rate e interessi

La promozione è valida, innanzitutto, fino alla fine del mese di aprile, salvo proroghe e riguarda l'allestimento base della nuova Ypsilon Turbo 100, quello offerto al prezzo di 22.200 euro. Grazie alla promozione, il prezzo viene scontato a 15.950 euro, oltre oneri finanziari.

Anticipo 3.660 euro + 35 rate da 99 euro

Rata Finale Residua 12.681 euro

TAN (fisso) 7.99%, TAEG 10.96%

Interessi 3.063 euro

Di seguito le complete condizioni economiche del finanziamento, come riportate sul sito Lancia.

Anticipo 3.660 euro - Importo Totale del Credito 12.561,29 euro. L'offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 16.178,49 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, Interessi 3.063,81 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 32,39 euro. Tale importo è da restituirsi in 36 rate come segue: 35 rate da 99 € e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) 12.681,1 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro /anno. TAN (fisso) 7,99%, TAEG 10,96%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km.

Da evidenziare nell'offerta, i tassi che portano ad accumulare oltre 3.000 euro di interessi nei 36 mesi del contratto. Inoltre, sebbene l'anticipo sia abbastanza contenuto, la rata finale, per chi vuole tenere l'auto, è importante.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 16/04/2026