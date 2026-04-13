Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100, niente ibrido e c'è il cambio manuale: ecco quanto costa

Debutta in Italia la nuova Lancia Ypsilon con motorizzazione solo a benzina e cambio manuale. Modello molto atteso da tempo perché rende più accessibile la Ypsilon e quindi dovrebbe contribuire a spingere le sue vendite. Poco tempo fa aveva fatto già la sua apparizione in Spagna e, adesso, è comparsa all'interno del sito italiano. La nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 si può acquistare a partire da 22.200 euro, con un risparmio di 3.000 euro sulla versione Hybrid. Basterà per rilanciare le vendite di questo modello? Lo scopriremo presto.

Il nuovo motore

Sotto al cofano troviamo il 3 cilindri turbo di 1,2 litri di cilindrata da 100 CV e 205 Nm di coppia, lo stesso che equipaggia la nuova FIAT 600 Turbo 100 anche lei fresca di debutto, abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti. Unità con distribuzione a catena (niente cinghia a bagno d'olio come nei vecchi PureTech) che permette un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 10,2 secondi e una velocità massima di 194 km/h. Lato consumi, Lancia dichiara 5,2 litri per 100 km, mentre per quanto riguarda le emissioni, il dato è di 119 g/km. Il veicolo presenta una massa in ordine di marcia di 1.220 kg, un serbatoio da 44 litri e una capacità di traino fino a 1.100 kg.

Lancia Ypsilon Turbo 100

Allestimenti e prezzi

Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 si potrà avere nelle versioni Ypsilon (base), Ypsilon LX e Ypsilon HF Line. La dotazione prevede sin dalla versione base cerchi da 16 pollici, fari anteriori Full LED, strumentazione digitale da 10,25 pollici, infotainment da 10,25 pollici con Apple CarPlay e Android Auto, climatizzatore automatico, sistema keyless e un pacchetto di sistemi ADAS che include, tra le altre cose, assistenza al mantenimento di corsia, frenata automatica d'emergenza, riconoscimento dei cartelli stradali, sistema di assistenza intelligente alla velocità e telecamera interna rilevamento stanchezza conducente.

I prezzi partono da 22.200 euro. Ecco il listino della nuova Turbo 100.

Lancia Ypsilon Turbo 100: 22.200 euro

Lancia Ypsilon Turbo 100 LX: 25.200 euro

Lancia Ypsilon Turbo 100 HF Line: 25.200 euro

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 13/04/2026