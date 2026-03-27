Lancia Ypsilon con motore a benzina e cambio manuale arriva in Spagna: quando in Italia?

Da tempo si parla della possibilità che per la Lancia Ypsilon potesse arrivare una versione entry level più accessibile con motore benzina non elettrificato abbinato a un cambio manuale. I tempi sembrano essere adesso maturi, sopratutto dopo l'annuncio da parte di Stellantis del nuovo motore 3 cilindri turbo di 1,2 litri che equipaggerà, ad esempio, la Peugeot 208. Effettivamente pare che sia così perché i colleghi spagnoli di Motor.es hanno fatto sapere che sono stati comunicati i prezzi della Lancia Ypsilon a benzina per il loro mercato. Dunque, è in arrivo una nuova versione che nelle intenzioni dovrebbe permettere di ampliare il bacino dei potenziali clienti di questo modello che, come sappiamo, oggi è proposto con unità Mild Hybrid e 100% elettriche.

Lancia Ypsilon solo a benzina in Spagna: prezzi

Dal punto di vista tecnico, sotto al cofano troviamo il motore menzionato in precedenza in grado di erogare 100 CV e abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti. Secondo quanto raccontano i colleghi spagnoli, l'auto accelera da 0 a 100 km/h in 10,2 secondi e raggiunge una velocità massima di 194 km/h. Il consumo di carburante combinato è di 5,2 litri per 100 chilometri e le emissioni di CO2 sono pari a 119 g/km secondo il ciclo WLTP. I prezzi? In Spagna si parte da 20.619 euro per l'allestimento base.

Quando in Italia?

L'idea è semplice ed è quella di proporre una motorizzazione base che permetta di abbassare il costo della Ypsilon per renderla più appetibile e quindi potenzialmente aumentare le vendite. La vedremo anche in Italia? Le indiscrezioni sull'arrivo di questa versione circolavano oramai già da diverso tempo e quindi è possibile che presto arrivi pure sul nostro mercato. C'è chi parla già di questa primavera. A che prezzo? In Spagna la Mild Hybrid, senza promozioni, parte da 24.200 euro contro i 25.200 euro nel mercato italiano. Possiamo quindi attenderci un costo attorno ai 21.000 euro.

Se arriverà, la Lancia Ypsilon benzina con cambio manuale potrebbe risultare un'opzione interessante per chi l'aveva presa in considerazione ma non l'aveva comprata perché non rientrava nel proprio budget personale. Non rimane, quindi, che attendere novità per il nostro mercato.

Fonte: Motor.es

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 27/03/2026