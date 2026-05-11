Lancia Ypsilon Turbo 100 arriva nelle concessionarie: Porte Aperte il 16 e 17 maggio

Lancia Ypsilon Turbo 100 sta arrivando nelle concessionarie italiane. Si tratta della nuova versione entry level dotata di un motore 3 cilindri turbo di 1,2 litri da 100 CV, in abbinamento a un cambio manuale a 6 rapporti. Niente elettrificazione per poterla offrire a un prezzo ancora più accessibile per avvicinare più clienti. Proprio la nuova Ypsilon Turbo 100 sarà la protagonista del nuovo weekend di Porte Aperte che la casa automobilistica ha organizzato per le giornate del 16 e 17 maggio.

In queste giornate, gli interessanti potranno scoprire la nuova versione della Ypsilon oltre a poterla provare su strada.

Lancia Ypsilon Turbo 100

Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100

100 CV e 205 Nm di coppia, quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in 10,2 secondi e raggiungere una velocità massima di 194 km/h. I consumi? 5,2 litri per 100 km, mentre per quanto riguarda le emissioni, il dato dichiarato è di 119 g/km. La nuova Ypsilon Turbo 100 è disponibile sull’intera gamma di allestimenti: Ypsilon, LX e HF Line con un prezzo di listino di 3.000 euro inferiore rispetto alle corrispondenti versioni ibride. Si parte infatti da 22.200 euro. Ecco il listino.

Lancia Ypsilon Turbo 100: 22.200 euro

Lancia Ypsilon Turbo 100 LX: 25.200 euro

Lancia Ypsilon Turbo 100 HF Line: 25.200 euro

Lancia Ypsilon Turbo 100

Offerta lancio

Per questo modello, la casa automobilistica ha predisposto anche una specifica offerta lancio con finanziamento. Nello specifico, prezzo promozionale di 15.950 euro oltre oneri finanziari in caso di permuta e finanziamento con Stellantis Financial service, e 36 rate da 99 euro al mese.

Anticipo 3.660 euro

35 rate da 99 euro

Rata Finale Residua 12.681 euro

TAN (fisso) 7.99%, TAEG 10.96%

Offerta valida fino al 31 Maggio 2026

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 11/05/2026