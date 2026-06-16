MIMO 2026: auto esposte e programma del Milano Monza Motor Show

Torna il MIMO Milano Monza Motor Show, il grande festival open-air che trasforma l'Autodromo Nazionale Monza nel punto di ritrovo per chiunque abbia la passione per le quattro ruote.

Quando si fa e quanto costa?

La quinta edizione del MIMO va in scena dal 26 al 28 giugno 2026. Gli orari di apertura sono gli stessi per tutti e tre i giorni: cancelli aperti dalle 9:00 alle 20:00. La notizia migliore, però, riguarda il portafoglio: l'evento è completamente gratuito e aperto al pubblico.

Se decidi di arrivare a Monza direttamente in auto, puoi già muoverti d'anticipo e prenotare online il tuo posto nei parcheggi interni all'Autodromo sul sito ufficiale (www.milanomonza.com).

Giamaro Automobili Katla: la nuova hypercar italiana debutta con un V12 quadriturbo benzina

Le auto esposte: dalle hypercar da oltre 2.000 CV alle novità cinesi

Nel paddock e nei box di Monza troverai un bel mix. Da una parte ci sono i soliti sogni proibiti firmati Ferrari, Lamborghini, Porsche, Aston Martin, McLaren, Lotus e Dallara; dall'altra, anteprime assolute e costruttori che stanno provando a ridisegnare il mercato europeo.

Ecco i pezzi forti che non dovresti perderti durante il weekend:

Giamaro Katla : un'hypercar nata a Modena che definire esagerata è poco, spinta da un motore V12 quadriturbo da 7.0 litri capace di scaricare a terra ben 2.157 CV (qui il nostro approfondimento).

La ''55'' di SGT Automobili : se hai nostalgia del motorsport degli anni '90, questo è un tributo stradale e omologato alla mitica Alfa Romeo 155 2.5 V6 TI che trionfò nel DTM del 1993, sviluppato evolvendo la base tecnica della piattaforma Giorgio.

777 Collection mette in mostra il primo esemplare al mondo della BMW Skytop (prodotta in tiratura limitatissima di soli 50 pezzi) , la prima Dallara Stradale mai consegnata, la Ferrari 296 Challenge vincitrice alle Finali Mondiali 2025 e una Toyota Supra A90 Final Edition.

BRS Motorsport porta nel proprio spazio una selezione di mostri sacri come la Lamborghini Revuelto, la McLaren 720S, la Ferrari SF90 XX e la Porsche 992 GT3 RS.

ARES Atelier: si presenta con la supercar S1 (esposta sia in livrea rossa sia verde), la moto Bullet e i modelli Defender, Wami e Panther.

Changan Deepal S05

L'offensiva asiatica

Nei box potrai anche vedere da vicino alcune delle principali novità tra le auto provenienti dalla Cina. Per esempiio le Chery Tiggo 8 e Tiggo 9 , la ICAUR V27 e le Lepas L6 e L8.

Changan ha scelto proprio la vetrina del MIMO per svelare in anteprima assoluta la nuova Deepal S05 Ultra Hybrid, affiancata dalle varianti 100% elettriche S05 e S07 BEV. Tesla risponde portando nel paddock il celebre Cybertruck e il robot umanoide Optimus.

Il programma in pista: parate, drift e gare di Time Attack

Se guardarle da ferme non ti basta, il programma dinamico sul circuito di Formula 1 è decisamente fitto. Si parte venerdì 26 giugno alle ore 11:00 con il taglio del nastro e la Parata Inaugurale sul rettilineo principale.

Da quel momento in poi, ecco cosa vedrai girare in pista:

Show di Drift : ogni giorno intorno alle 12:45, il CID (Campionato Italiano Drifting) metterà di traverso due BMW sul rettilineo di Monza per far fumare un po' gli pneumatici a favore di tribuna.

Supercar Parade : l'appuntamento fisso è per le 17:30 di ogni pomeriggio, quando supercar e hypercar sfileranno sia sul tracciato stradale sia sulle vecchie e affascinanti sopraelevate dell'anello di alta velocità .

Track Day e turni liberi : i proprietari di supercar possono prenotare i propri turni sul sito del MIMO , mentre Track4fun gestirà i Trackday Open Pit-Lane nelle giornate di venerdì e sabato. Sabato, nello specifico, ci saranno tre turni da 30 minuti dedicati esclusivamente alle auto da corsa GT (prenotabili su www.track4fun.com ).

Le gare della domenica: il 28 giugno spazio ai motori caldi con le competizioni ufficiali ACI Sport in modalità Time Attack (vince chi fa il miglior tempo sul giro). In pista vedrai la Speed Cup del Lotus Sporting Club, riservata alle iconiche Elise ed Exige, e il GT3isti Challenge. In quest'ultimo si sfideranno Porsche stradali ad alte prestazioni (911 GT3, GT3 RS, Cayman GT4 e GT4 RS) e auto da corsa pure come le 992 e 991 GT3 Cup, con le Lamborghini Huracán ST e le Ferrari 296 Challenge iscritte come ospiti speciali nella classe GT Open. Per gli amanti dell'elettrico ad alte prestazioni, gireranno anche tre Porsche Taycan Turbo GT in versione racing per delle sessioni di hot lap dedicate al pubblico.

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Test drive e area elettrica: per metterti al volante

Un festival dell'auto ha poco senso se non ti fa guidare. Al MIMO avrai la possibilità di metterti al volante di diverse novità di mercato per dei test drive su strada con partenza direttamente dall'Autodromo.

Potrai testare la gamma dei brand cinesi di nuova introduzione, provando i modelli OMODA 5, OMODA 7, OMODA 9 e i SUV JAECOO 5, JAECOO 7 e JAECOO 8.

Tesla metterà a disposizione per le prove dinamiche le sue bestseller, Model 3 e Model Y.

Mercedes-Benz (presente tramite il dealer Merbag) ti permetterà di testare i modelli della gamma EQ e termica, tra cui GLC EQ 400, GLB EQ 250+, CLA EQ 250+ e la Classe A 180d.

Nell'Electric Area by Plenitude, allestita nel Paddock 1, i marchi metteranno alla prova i propri modelli a batteria. Verrai affiancato da piloti professionisti che ti spiegheranno come gestire la guida alla spina e la rete di ricarica. Se porti i figli, all'interno dei box Plenitude c'è un percorso interattivo dedicato alla e-mobility con videogiochi e realtà virtuale.

Supercar sulla storica parabolica della pista di Monza

Non solo pista: simulatori, musica e sicurezza nel paddock

Se decidi di prenderti una pausa dai cordoli, c'è abbastanza intrattenimento per riempire le giornate. Nei box potrai scambiare due parole con le pilote Federica Levy e Laura Villars del team MRNC12 Racing accanto alla loro Ferrari 296 Challenge, oppure assistere al talk sul motorsport femminile organizzato dalla community GT-QUEENS nella giornata di sabato 27 giugno.

Se ti piace il simracing, RECARO Automotive espone il suo nuovo simulatore RECARO SIM: puoi salirci, fare il tuo tempo e provare a portarti a casa un sedile sportivo del brand messo in palio per l'occasione.

Spazio anche alla sensibilizzazione con CYBEX, che monterà un simulatore di crash test a bassa velocità per mostrare visivamente quanto un seggiolino non agganciato correttamente possa fare la differenza in caso di impatto.

Infine, per placare la fame e la sete ci si sposta nell'area presidiata dall'Hard Rock Cafe Milan, che gestirà la food experience condendola con DJ set dedicati e merchandising ufficiale in co-branding con il MIMO. Se non ti basta, nel Paddock 1 troverai anche i simulatori di volo dell'Aeronautica Militare e i mezzi storici e di soccorso dell'Esercito Italiano.

Insomma, il programma è ricco, le auto ci sono e l'ingresso non si paga. Se passi da Monza nel weekend di fine giugno sai dove trovare il movimento.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/06/2026