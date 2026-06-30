BMW X5 cambia tutto, design Neue Klasse e gamma multienergia: Ibrida, elettrica e idrogeno

BMW prosegue con il suo programma di rinnovamento della gamma all'insegna del nuovo linguaggio di design Neue Klasse. Adesso è il turno del debutto della nuova X5 che cambia radicalmente. Il SUV è tra i modelli più importanti della Casa tedesca e la nuova generazione è destinata a lasciare il segno dato che sarà il primo modello a essere offerto con una gamma davvero multienergia. Infatti, oltre alle motorizzazioni tradizionali, ci sarà l'ibrido, l'elettrico e pure il Fuel Cell anche se le versioni a idrogeno arriveranno solamente nel 2028.

La nuova BMW X5 racchiude poi al suo interno tutte le ultime tecnologie che la casa tedsca ha sviluppato per le sue vetture a partire dalla nuova architettura Neue Klasse per le versioni elettriche che può contare sul supporto agli 800 V per ricariche ad altissima potenza. La nuova BMW iX5 potrà inoltre contare su di una batteria con una capacità record.

Dimensioni ed esterni

BMW X5, vista posteriore

La nuova BMW X5 misura 4.994 mm lunghezza x 2.000 mm x larghezza x 1.748 mm altezza, con un passo di 3.035 mm. Piccole differenze nelle misure ci possono comunque essere a seconda della motorizzazione scelta. Per i bagagli a disposizione ci sono 655 litri ma si può salire a oltre 1.800 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori.

Parlando del design, la nuova X5 presenta forme massicce e imponenti con un frontale che è stato completamente ridisegnato seguendo la filosofia Neue Klasse. Il look riprende molto quello della nuova BMW iX3 ma in questo caso troviamo una firma luminosa a doppia X. Di profilo possiamo osservare invece le maniglie delle portiere a filo della carrozzeria chiamate BMW Winglets. Le maniglie incassate richiedono solo un tocco leggerissimo per aprire le porte ad azionamento elettrico. Dietro, invece, vediamo lo spoiler alla fine del tetto e i gruppi ottici a sviluppo orizzontale con il logo BMW collocato tra di loro. A disposizione del SUV cerchi in lega fino a 23 pollici.

Naturalmente, tutti i modelli offrono ampie possibilità di personalizzazione del design, incluse undici tinte per la carrozzeria e una gamma di cerchi molto ampia. Per chi cerca maggiore grinta ci sono i pacchetti M Sport e il pacchetto M Sport Pro che troviamo di serie sui modelli M. Nonostante le dimensioni imponenti, il Cx arriva a 0,28.

Interni: tanta tecnologia

BMW X5, interni

Dentro, lo spazio non manca come fa ben capire il passo di poco più di 3 metri. Come su tutti gli ultimi modelli BMW troviamo il sistema BMW Panoramic iDrive composto dal display centrale da 17,9 pollici con design free-cut, il BMW 3D Head-Up Display, lo schermo del passeggero da 14,6 pollici disponibile per la prima volta come optional sulla BMW X5, il BMW Panoramic Vision con una superficie di proiezione estesa su tutta la larghezza del parabrezza e il nuovo volante multifunzione. Presente anche un avanzato assistente vocale che può contare su Alexa+

Motori

BMW X5, gruppi ottici posteriori

La nuova BMW X5 offre un'ampia gamma di motorizzazioni e tra quelle tradizionali c'è ancora il diesel.

Partiamo dall'elettrica BMW iX5 60 xDrive che può contare su due motori per un totale di 578 CV e 805 Nm di coppia. 210 km/h di velocità massima e 0 a 100 km/h in 4,6 secondi. Ad alimentare il tutto una maxi batteria da 141 kWh che in corrente continua può essere ricaricata fino a una potenza pari a 460 kW. Autonomia WLTP di 645-845 km.

Passiamo poi alla BMW X5 40 xDrive, con un 6 cilindri benzina di 3 litri Mild Hybrid da 400 CV e 580 Nm di coppia. Il tutto è abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti. C'è la trazione integrale. Velocità massima di 250 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi.

Abbiamo poi la BMW X5 40d xDrive con un 6 cilindri diesel di 3 litri Mild Hybrid da 313 CV e 670 Nm di coppia. C'è sempre un automatico a 8 marce e la trazione integrale. Da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi e velocità di punta pari a 230 km/h.

BMW X5, tunnel centrale

Passiamo alla Plug-in BMW X5 50e xDrive che abbina un 6 cilindri di 3 litri a un motore elettrico. Potenza massima di sistema pari a 489 CV e 700 Nm di coppia. Batteria da 26,5 kWh utilizzabili per una percorrenza in elettrico di 86-102 km. Trazione integrale, cambio automatico a 8 rapporti, velocità massima di 250 km/h e 0 a 100 km/h in 5 secondi.

Infine, c'è la BMW X5 M60e xDrive (Plug-in) che offre un motore 6 cilindri di 3 litri abbinato a un'unità elettrica per una potenza pari a 612 CV con 800 Nm di coppia. Trasmissione automatica a 8 rapporti, trazione integrale, da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e 250 km/h di velocità massima. Batteria da 26,5 kWh (utilizzabili) per 81-98 km in elettrico.

In futuro arriverà anche la versione Fuel Cell a idrogeno con 750 km di percorrenza.

Dinamica di guida e ADAS

BMW X5, 3/4 posteriore

Il SUV potrà contare su sospensioni adattive di serie e a una distribuzione dei carichi sugli assi prossima al 50:50. Tra gli optional figurano l’Adaptive Chassis Control e l’Adaptive Chassis Control Professional con stabilizzazione antirollio, inizialmente disponibile per tutti i modelli completamente elettrici e plug-in hybrid. BMW Symbiotic Drive offre un supporto intelligente adattato al comportamento di guida individuale. I sistemi avanzati di assistenza alla guida di Livello 2 e le funzioni di sicurezza attiva sono progettati fin nei minimi dettagli per un’interazione fluida tra assistenza e guida umana. Nei modelli BMW iX5 e nella futura BMW iX5 Hydrogen, anche il sistema Heart of Joy consente un’esperienza davvero speciale: BMW Soft-Stop, che esegue l’arresto più dolce mai offerto da BMW.

Disponibilità

BMW X5, vista di profilo

Il lancio sul mercato delle prime varianti della nuova BMW X5 è previsto per la fine di novembre 2026, mentre le versioni completamente elettriche e plug-in hybrid seguiranno all’inizio del 2027. I prezzi non sono ancora stati comunicati.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 30/06/2026