BMW, robot con AI nelle fabbriche. A Spartanburg la nuova generazione, ecco cosa faranno

Le nuove tecnologie stanno rivoluzionando anche il modo di lavorare e produrre auto all'interno delle fabbriche. Diverse case automobilistiche stanno guardando nella direzione dei robot umanoidi da utilizzare per svolgere compiti ripetitivi e faticosi per le persone. Circa due anni dopo che BMW ha messo in funzione i primi robot umanoidi nel suo stabilimento statunitense di Spartanburg, nella Carolina del Sud, adesso sono arrivati i modelli più recenti e avanzati. Realizzati da Figure AI, si chiamano Figure 03 e saranno utilizzati nell'ambito della logistica.

BMW robot umanoide

Robot umanoidi per agevolare il lavoro nelle fabbriche

Il nuovo robot umanoide colpisce per l'aspetto molto più raffinato di quello delle precedente generazione. Cosa faranno esattamente questi robot nella fabbrica americana di BMW? Svolgeranno un ruolo importante nelle operazioni logistiche dello stabilimento. Attualmente, i componenti che arrivano al sito sbarcano in grandi container. Il compito di questi robot sarà ora quello di prelevare ogni singolo componente e smistarlo in un carrello di sequenziamento.

Questi carrelli verranno poi portati in un punto di raccolta specifico per il trasporto successivo. I componenti verranno quindi consegnati a un sistema di trasporto automatizzato, che li sposterà sulla linea di produzione, dove gli operai li utilizzeranno per assemblare diversi nuovi modelli BMW.

BMW robot umanoide

I nuovi robot Figure 03 svolgeranno quindi un ruolo diverso rispetto ai vecchi robot Figure 02 utilizzati nello stabilimento. Attraverso un programma pilota di 11 mesi, questi vecchi robot umanoidi hanno lavorato nel reparto carrozzeria, inserendo parti in lamiera per il processo di saldatura, contribuendo alla costruzione di oltre 30.000 SUV X3 in dieci mesi.

BMW definisce questi robot umanoidi un ''complemento a valore aggiunto all'automazione esistente'' nel suo stabilimento, che già utilizza l'intelligenza artificiale per sviluppare complesse simulazioni virtuali 3D e una cosiddetta ''fabbrica virtuale'' per perfezionare continuamente i processi. BMW afferma che robot come questi sono particolarmente importanti per ''attività monotone, ergonomicamente impegnative o critiche per la sicurezza'' e dichiara di voler ''proteggere e utilizzare al meglio i dipendenti'', piuttosto che sostituirli tutti con i robot.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 30/06/2026