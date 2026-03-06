Lotus Eletre X, l'hypersuv nato elettrico diventa ibrido Plug-in con oltre 1.000 km di autonomia

Lotus Eletre è un hypersuv nato elettrico ma adesso evolve diventando anche ibrido Plug-in per accontentare chi ancora non si fida delle BEV. In Cina è già arrivato da un po' di tempo (con il nome di For Me) ma presto sbarcherà anche sulle strade del Vecchio Continente. Modello che promette un'autonomia combinata di oltre 1.000 km e che arriverà pure sul nostro mercato. Sul sito Lotus Italiano, infatti, Lotus Eletre X, questo il suo nome, ha fatto la sua comparsa. Gli ordini partiranno dall'estate con le prime consegne previste per l'autunno. Per i prezzi bisognerà attendere dato che ancora non sono stati comunicati.

Lotus Eletre X, prestazioni elevatissime

Lotus Eletre X

Ci sarà modo di scoprire maggiori dettagli quando l'hypersuv sbarcherà ufficialmente in Europa tra alcuni mesi. La novità principale è ovviamente il suo powertrain. Lotus ha integrato un motore 4 cilindri di 2 litri di cilindrata che funge quasi esclusivamente da generatore. Infatti, solo in alcuni casi si collega alle ruote anteriori per offrire trazione. Per il resto, Eletre X poggia su di una piattaforma con un'architettura a 900 V e si muove utilizzando i due motori elettrici (c'è poi una terza unità con funzione di generatore) alimentati da una batteria da 70 kWh. Complessivamente, la potenza di sistema supera i 950 CV ed è quindi più potente del modello 100% elettrico. Le prestazioni? Per passare da 0 a 100 km/h servono appena 3,3 secondi e raggiunge i 200 km/h in 10,5 secondi. Quando è necessario ricaricare le batterie, Lotus afferma che è possibile completare una ricarica del 30-80% in soli otto minuti da una colonnina in corrente continua ad alta potenza.

Lotus Eletre X

L'autonomia in elettrico è di 420 km ma si stratta di un valore secondo il ciclo CLTC. Nel WLTP, si dovrebbe attestare tra i 320 e i 350 km ma bisognerà attendere i dati ufficiali. Complessivamente, la nuova Lotus Eletre X sarà in grado di percorrere un totale di 1.400 km con batteria e benzina, sempre dati secondo il ciclo CLTC. Dunque, sicuramente più di 1.000 km secondo il ciclo WLTP.

Il nuovo hypersuv ibrido di casa Lotus potrà contare su barre antirollio attive a 48 V, sospensioni pneumatiche a doppia camera e ammortizzatori adattivi a doppia valvola. Inoltre, adotta un impianto frenante con all'anteriore dischi da 412 mm con pinze a sei pistoncini. Le modifiche estetiche rispetto al modello 100% elettrico non sono molte. Il frontale è stato leggermente rivisto per consentire il raffreddamento del motore endotermico, mentre al posteriore, sotto al paraurti, si intravede l'impianto di scarico.

Nuova nuova Lotus Eletre X è stata sviluppata grazie alla collaborazione tra team di ingegneri cinesi ed europei: gli ingegneri britannici si sono concentrati sulla dinamica del telaio, mentre i team cinesi hanno sviluppato le tecnologie di propulsione e di assistenza alla guida.

