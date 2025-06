Lotus Emira 2025: debutto delle versioni V6 SE e Turbo con aggiornamenti tecnici e design rinnovato

Per il 2025 Lotus Emira si presenta con una gamma più articolata: accanto alla versione Turbo SE già in listino arrivano l'Emira V6 SE e la Turbo, che costituiscono rispettivamente il nuovo modello top e l'entry level. Di seguito tutte le caratteristiche e i prezzi della nuova Lotus Emira 2025.

La Lotus Emira è compatta e pratica: lunga 4,41 m, ha due posti e due bagagliai da 151+218 litri

La Lotus Emira V6 SE si posiziona al vertice della gamma, mantenendo il motore V6 3.5 litri sovralimentato da 400 CV e 420 Nm. È disponibile con cambio manuale a sei rapporti e differenziale autobloccante di serie, oppure con trasmissione automatica opzionale. L'accelerazione da 0 a 100 km/h richiede appena 4,3 secondi.

L'Emira V6 si caratterizza per un nuovo ''supporto di compressione'' per il cambio manuale che promette maggiore precisione degli innesti.

Nel contempo sono state ottimizzate la taratura degli ammortizzatori e la geometria delle sospensioni per una guida più affilata. Due gli assetti a disposizione, Tour e Sport, mentre il servosterzo è di tipo idraulico alla ricerca del miglior feeling con l'auto.

Il look è impreziosito da cerchi forgiati da 20” e pinze freno rosse, mentre all'interno i rivestimenti sono in Alcantara e la pedaliera, manco a dirlo, ha un design sportivo. Non mancano comunque ampie possibilità di personalizzazione che permettono la scelta tra:

15 colori carrozzeria

7 combinazioni interne

4 finiture pinze freno

8 design cerchi

Il prezzo per la nuova Lotus Emira V6 parte da 122.000 euro.

Gli interni speciali in nappa della Lotus Emira Turbo SE

La Emira Turbo adotta un motore 2.0 litri turbo a quattro cilindri di origine AMG, abbinato a un cambio automatico DCT a 8 rapporti. Nonostante sia il modello di ingresso, vanta prestazioni da vera supercar e con 360 CV completa lo 0-100 km/h in 4,4 secondi, raggiungendo una velocità massima di 275 km/h.

Per un prezzo base di 101.500 euro, la Emira Turbo offre un pacchetto di dotazioni di serie piuttosto completo, con:

Frenata automatica d’emergenza

Avviso di superamento corsia

Riconoscimento segnali stradali

Rilevamento angolo cieco

Rilevamento stanchezza

Ai suddetti aiuti alla guida si possono poi aggiungere cruise control adattivo, rilevamento del traffico posteriore, avviso apertura porte e abbaglianti automatici contenuti nel pacchetto Extended Co-Driver Pack opzionale.

Non mancano i set-up Tour e Sport, sospensioni a doppi bracci trasversali, uno spoiler posteriore integrato e sterzo elettro-idraulico ad alte prestazioni. E all'interno, troviamo sedili elettrici a 12 vie con memoria, sistema audio da 190 W, Apple Carplay e Android auto.

Versione V6 SE Turbo Motore 6 cilindri, 3,5 litri, benzina con compressore 4 cilindri, 2,0 litri, benzina turbo Potenza 400 CV 360 CV Coppia 420 Nm n.d. Cambio manuale a 7 marce doppia frizione a 8 rapporti Trazione posteriore posteriore Velocità 290 km/h 275 km/h Da 0 a 100 km/h 4,3 secondi 4,4 secondi Dimensioni 4,41 x 1,90 x 1,23 m 4,41 x 1,90 x 1,23 m Bagagliaio 151+208 litri 151+208 litri Prezzo da 122.000 euro da 101.500 euro

Con il lancio delle nuove versioni, Lotus introduce miglioramenti tecnici su tutta la gamma Emira:

Ottimizzazione del sistema di raffreddamento con nuove linee per il liquido, che migliorano il flusso verso i radiatori e riducono il peso complessivo

Ricalibrazione del climatizzatore per una temperatura interna più stabile

Aumento della temperatura di apertura del termostato motore da 65°C a 75°C

Nuova taratura per la trasmissione DCT, con cambiate più rapide e fluide

Lotus Emira Turbo SE Racing Line, la supercar inglese rinnova la gamma 2025

Quali sono le principali differenze tra Emira V6 SE e Turbo?

La V6 SE monta un motore 3.5 litri V6 sovralimentato da 400 CV, disponibile con cambio manuale o automatico. La Turbo utilizza un 2.0 litri turbo a quattro cilindri di origine AMG da 360 CV, abbinato esclusivamente a un cambio automatico DCT a 8 rapporti.

Quali sono i tempi di accelerazione da 0 a 100 km/h delle nuove Lotus Emira 2025?

La Emira V6 SE accelera da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi, mentre la Turbo impiega 4,4 secondi.

Quali sistemi di assistenza alla guida sono disponibili?

Di serie: frenata automatica d’emergenza, avviso di superamento corsia, rilevamento angolo cieco, riconoscimento segnali stradali e rilevamento stanchezza. Il pacchetto opzionale Extended Co-Driver aggiunge cruise control adattivo, rilevamento traffico posteriore, avviso apertura porte e abbaglianti automatici.

Cosa include il pacchetto Racing Line?

Il pacchetto Racing Line per i modelli SE offre dettagli estetici distintivi come linea pinstripe inferiore, calotte degli specchietti coordinate, cerchi neri lucidi, badge Racing Line e cuciture interne in tinta con l’accento cromatico scelto.

Dove viene prodotta la Lotus Emira?

La Lotus Emira è prodotta nello stabilimento di Hethel, Regno Unito.

05/06/2025