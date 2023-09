Lotus Emeya, schiaccia per terra Eletre e avrai l'hyper GT. Video

Chissà come Colin Chapman, da lassù, avrà preso questa nuova iniziativa. Mr Chapman, l'uomo del ''semplifica e aggiungi la leggerezza''. Già, al debutto di ogni nuova Lotus, specie dal new deal elettrico in avanti, non si può non fare i conti coi principi ispiratori del suo fondatore. E Lotus Emeya, del tutto semplice e leggera certo non la è. Ma è estremamente bella e altrettanto veloce. La presentazione, nientemeno che nel cuore di New York. A noi però giunge soltanto un breve video introduttivo, più la fotogallery di rito e qualche info preliminare. Accontentiamoci.

UN NOME, UN PERCHÈ Prima berlina Lotus dopo la Lotus Carlton (o Opel Omega Lotus) degli anni Novanta, Emeya (nome femminile che richiama l'idea di successo, e che soprattutto inizia con la ''E'', come per ogni Lotus) può individuarsi come l'hyper GT che segue le orme del SUV coupé Eletre sia in senso stilistico, sia propulsivo. Alimentazione full electric (non una sorpresa), linee esterne audaci, un abitacolo minimalista e ultratecnologico. Piattaforma in comune con Polestar 5, altro brand del Gruppo cinese Geely.

PERFORMANCE Lotus per il momento svela solo alcuni dettagli chiave, limitandosi ad affermare che la Emeya più performante (Emeya R?), esattamente come Eletre R, adotta un sistema di trazione integrale a doppio motore che sviluppa fino a 918 CV di potenza e 985 Nm di coppia, valori che dovrebbero consentire alla elettro-GT britannica di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,78 secondi, prima di raggiungere una velocità massima di 256 km/h. Strano, dal momento che persino Eletre R fa di meglio (265 km/h). Massima attenzione a comfort e dinamica di guida: le sospensioni pneumatiche a controllo elettronico si regolano automaticamente in base a sensori che sentono la strada ''1.000 volte al secondo”.

BATTERIE L'energia è fornita da un pacco batterie da 102 kWh, a sua volta più piccolo di quello utilizzato sul crossover. Tuttavia, Emeya è accreditata della “capacità di ricarica leader di mercato”, in quanto può recuperare 150 km di autonomia in soli 5 minuti, utilizzando un caricabatterie rapido DC da 350 kW. Se non si ha fretta, si può ottenere una ricarica dell’80% in 18 minuti.

ESTERNI Il design spigoloso di matrice Eltre si distingue per i gruppi ottici sottili, il cofano sporgente e numerose componenti aerodinamiche attive: griglia, diffusore e spoiler posteriore. Scendendo lungo i lati, ecco maniglie porte e gusci delle fotocamera incassati a filo. I montanti anteriori neri confluiscono nel tetto a contrasto, la barra luminosa posteriore chiude in coda un design audace, ma pulito.

INTERNI Dai pochi scorci a nostra disposizione, apprendiamo di un abitacolo minimal con quattro sedili individuali, con (probabile) panca posteriore in opzione. A beneficio del driver, volante a fondo piatto e piccolo quadro strumenti digitale. A ciò si unisce un sistema di infotainment fluttuante (Tesla apre la via, gli altri la seguono) di misura 15,1 pollici: così, almeno, è per Eletre. Altri punti salienti sono il sistema audio KEF, le finiture in fibra di carbonio e i rivestimenti in Alcantara e pelle Nappa, nonché fibre riutilizzate dall’industria della moda, in nome della sostenibilità.

IL LANCIO Lotus diffonderà informazioni più precise, prezzi inclusi, nel quarto trimestre 2023, la produzione avrà inizio nel 2024. Aspettiamoci una cifra di partenza superiore ai 100.000 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/09/2023