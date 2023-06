Si ricarica in 6 minuti la concept elettrica ispirata alla Lotus Elise

Nyobolt, uno sviluppatore di batterie a ricarica ultra rapida con sede in UK, ha svelato il concept di un'auto elettrica ispirata alla Lotus Elise, in grado di ricaricarsi completamente e ripetutamente in meno di 6 minuti con l'infrastruttura di ricarica già esistente: ''un nuovo record nell'elettrificazione automobilistica'', dice.

LA BATTERIA DA 6 MINUTI La maggior parte delle auto elettriche odierne cerca di combattere l'ansia da ricarica con batterie sempre più grandi, pesanti e costose. Nyobolt EV (questo il nome del veicolo) ottimizza le dimensioni dell'accumulatore in funzione dei tempi di ricarica, a vantaggio della leggerezza e della riduzione delle materie prime necessarie. E quindi anche del costo. Con un pacco batterie da appena 35 kWh - poco più grande di quella della Dacia Spring, per capirci - consentirebbe fino a 250 km di autonomia e una massa del veicolo più vicina alla tonnellata che alle due tonnellate e oltre di molte altre auto a batterie.

Nyobolt EV ha un'autonomia di 250 km con una batteria da 35 kWh

SOLUZIONE SCALABILE Al contrario di quello che succede con le normali batterie delle auto elettriche, a cui la ricarica rapida compromette la durata, quelle di Nyobolt sarebbero immuni a questo problema. Il costruttore dice di aver testato i suoi accumulatori per oltre 2.000 cicli di ''fast charge'' senza una significativa perdita di prestazioni, ''aprendo la strada allo sviluppo di veicoli elettrici ultra efficienti e leggeri''. Inoltre, la tecnologia Nyobolt non si limita alle batterie piccole. È anche possibile realizzare accumulatori più grandi, adatti per camion e autobus, che potranno essere ricaricati in pochi minuti, una volta che saranno disponibili caricabatterie da 1 MW di potenza.

SUL MERCATO NEL 2024 Nyobolt EV è stata disegnata dal famoso designer Julian Thomson, che si è ispirato alla Lotus Elise: forse l'esempio più famoso di auto sportiva agile e leggera. Per donarle una presenza ancora maggiore, le ha resa più ampia, più lunga e più bassa, anche se le linee ricordano inconfondibilmente il modello originale nato a Hethel. All'engineering ha collaborato la Callum, con cui Nyobolt ha messo a punto l'intero pacchetto: la tecnologia pronta per l'implementazione entrerà in produzione all'inizio del 2024. “La pionieristica tecnologia delle batterie di Nyobolt ci ha fornito un'opportunità unica e stimolante per supportare la progettazione e l'esecuzione di un veicolo destinato a segnare la strada per la tecnologia dei veicoli elettrici'' dice David Fairbairn, CEO di Callum. ''La creatività collaborativa, le capacità ingegneristiche e gli sforzi costanti di Nyobolt, Julian Thomson e Callum hanno portato a un veicolo elettrico che non è solo entusiasmante dal punto di vista tecnico per l'industria, ma anche bello da vedere''.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/06/2023