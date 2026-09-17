Suzuki SV650 potrebbe tornare in gamma nel 2027: le anticipazioni

Se ti chiedevi che fine avrebbe fatto il bicilindrico da 645 cc della Suzuki SV650, ci sono novità all'orizzonte. L'iconica naked giapponese, uscita dai listini italiani nel 2026 per il mancato adeguamento alle normative Euro 5+, potrebbe fare il suo ritorno sul mercato nel 2027.

A riaccendere le speranze sono i documenti ufficiali registrati presso il CARB, l'ente californiano per le risorse atmosferiche, che indicano nella lista dei modelli previsti per il prossimo anno sia la crossover SV-7GX sia la classica SV650.

Un bicilindrico a V che aggiorna la tecnica

Dopo il ritiro dal mercato europeo, in molti pensavano che lo storico propulsore nato nel 1999 avesse terminato il suo ciclo vitale. La casa di Hamamatsu ha invece svelato la turistica SV-7GX, dimostrando che l'unità V-twin da 645 cc poteva essere resa più pulita ed essere affiancata da una gestione elettronica moderna, comprensiva di acceleratore ride-by-wire, mappe motore e cambio elettronico bidirezionale.

La volontà di non abbandonare questa configurazione nasce dal valore stesso dell'architettura meccanica. Come ha dichiarato il presidente di Suzuki Motor Corporation, Toshihiro Suzuki, il bicilindrico a V è una sorta di tesoro per Suzuki, poiché nessun altro costruttore ne dispone: logico quindi che in quel di Hamamatsu vogliano mantenerlo e utilizzarlo nel miglior modo possibile.

Suzuki SV650X-TER

Prestazioni previste e il possibile scenario EICMA

L'aggiornamento della piattaforma motore apre la strada a diverse varianti di carrozzeria, compresa l'ipotesi di una sportiva stradale sulla scia delle concorrenti attuali, riprendendo l'eredità della vecchia versione semicarenata SV650S.

Interpellato su questa possibilità, Akira Kyuji, responsabile del marketing della divisione moto, si è limitato a commentare che se ci fosse richiesta da parte dei clienti e dei concessionari per un modello del genere, è chiaro che Suzuki dovrebbe prenderlo in considerazione.

Va sottolineato che queste dichiarazioni sono state raccolte dalla testata inglese MCN e riguardano in prima battuta il mercato UK e non è certo, così come non è neppure da escludere, che un eventuale ritorno della SV650 in Gran Bretagna non sia seguito da una sua reintroduzione anche nel mercato continentale.

Premesso questo, le prestazioni della nuova Suzuki SV650 dovrebbero rispecchiare i dati della declinazione GX, con una potenza massima attorno ai 73,5 CV a 8.500 giri/min e 64 Nm di coppia a 6.800 giri/min. Per capire se il ritorno in gamma diventerà realtà, il palcoscenico designato potrebbe essere la fiera di EICMA a Milano, consueto appuntamento autunnale per le novità del settore. Insomma, se davvero la SV650 dovesse tornare, molto probabilmente lo sapremo con certezza già i primi di novembre.

VEDI ANCHE

Tags