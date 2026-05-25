La Suzuki GSX-8R si veste d’arancione: più grinta per la sportiva carenata

Sembra che Suzuki voglia ''giocare'' con la livrea della sua sportiva carenata GSX-8R, proponendo diverse colorazioni, alcune delle quali impensabili fino a poco tempo fa come l'arancione che è la tinta di riferimento di un ben noto produttore di moto con sede in Austria. Proprio la colorazione arancione è tra le novità della nuova gamma 2026 della sportiva su mercato inglese che solitamente vediamo nei colori blu, nero, bianco e giallo. Proprio il giallo era stato utilizzato l'anno scorso, quando Suzuki ha svelato l'esclusiva GSX-8R Kirro Limited Edition.

Suzuki GSX-8R arancione

Una sportiva tutta arancione

Non è comunque la prima volta che Suzuki decide di offrire il colore arancio sulla GSX-8R. Infatti è stato già reso disponibile in Germania e non è poi così diverso dalla colorazione utilizzata per la nuova anniversary edition disponibile da un po' ma solamente in Francia. In Germania, la livrea arancione viene offerta di serie insieme a una gamma di accessori, tra cui un coprisella per il passeggero, leve freno e frizione in alluminio, un paraserbatoio e una pellicola protettiva trasparente per il serbatoio.

Tornando al modello per il mercato inglese, oltre alla nuova colorazione, non ci sono modifiche tecniche importanti. Questo significa che il cuore pulsante della Suzuki GSX-8R rimane sempre il ben noto e appezzato bicilindrico di 776 cc in grado di erogare 83 CV a 8.500 giri al minuto e 78 Nm a 6.800 giri al minuto. La nuova colorazione arancione è stata presentata come opzione standard, non come edizione speciale o limitata. Inoltre, non sono previsti costi aggiuntivi.

Suzuki GSX-8R arancione

Prezzo

Sul mercato inglese, la Suzuki GSX-8R è proposta a 8.999 sterline, lo stesso prezzo per averla nelle tinte Triton Blue, Pearl White e Matt Black.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 25/05/2026