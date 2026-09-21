Suzuki GSX-R1000R Stealth, successo immediato: subito sold out

I 10 esemplari dell'esclusiva Suzuki GSX-R1000R Stealth sono andati bruciati in pochi giorni. Questa serie speciale della sportiva era stata svelata lo scorso 11 settembre al Salone Auto Torino. A quanto pare, è piaciuta e le 10 unità ordinabili solamente online al prezzo di 21.690 euro sono state tutte acquistate. Un verso successo per questo modello che ha tratto ispirazione dalla Suzuki Stealth Line, la gamma di motori fuoribordo del marchio contraddistinta dall’estetica total black e alte prestazioni.

Suzuki GSX-R1000R Stealth

Look total black

Questi 10 esemplari molto esclusivi si caratterizzano per una livrea nero lucido e nero opaco. Inoltre, possono contare su di una dotazione dedicata. Dal punto di vista del design non c'è solamente la livrea nera perché la Suzuki GSX-R1000R Stealth si riconosce pure per la presenza del logo Stealth, applicato sul serbatoio insieme al numero progressivo dell'esemplare.

Per quanto concerne, invece, la dotazione di serie dedicata, la moto può contare su scarico Akrapovič in titanio, cupolino fumé, cover monoposto e alette in carbonio. La piattaforma elettronica comprende inoltre controllo di trazione regolabile, Launch Control, Quick Shifter bidirezionale e diversi Riding Mode.

Suzuki GSX-R1000R Stealth

Per il resto, è la Suzuki GSX-R1000R che tutti conoscono e apprezzano (qui la nostra prova). Incastonato nel telaio in alluminio a doppia trave troviamo un motore quattro cilindri in linea da 999,8 cc che beneficia delle più avanzate tecnologie sviluppate dalla casa giapponese nelle competizioni, tra cui il sistema di fasatura variabile SR-VVT (Suzuki Racing Variable Valve Timing) e il comando elettronico Ride-by-Wire. Numeri alla mano, abbiamo 195 CV a 13.200 giri al minuto con una coppia di 110 Nm a 11.000 giri al minuto.

L'impianto frenante è firmato Brembo e non mancano nemmeno sospensioni racing ad alte prestazioni.

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