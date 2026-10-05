Suzuki GSX-8TT: nuovo colore, ma in Italia...

Nuova livrea Candy Daring Red e cerchi dorati per la Suzuki GSX-8TT, che mantiene invariata la sua dotazione tecnica. Al momento è solo in UK

La Suzuki GSX-8TT cambia look e si veste con una nuova livrea che strizza ancora di più l'occhio alle moto da corsa del passato. La nuova colorazione, denominata Candy Daring Red, abbina il rosso della carrozzeria a grafiche oro e nere e, soprattutto, a cerchi dorati.

L'ispirazione arriva dalla storia sportiva Suzuki e in particolare dalla GS1000 di fine anni '70 e inizio anni '80. Un richiamo al passato che si sposa con l'impostazione neo-rétro della GSX-8TT, caratterizzata dal piccolo cupolino anteriore e dal puntale inferiore.

Al momento niente Italia?

Le foto arrivano direttamente dalla Gran Bretagna, ma facendo un giro sul sito italiano al momento le colorazioni disponibili sono solamente il Verde Rio e il Nero Dubai, dunque niente rosso... almeno per ora. Chissà che non venga ufficializzata proprio durante EICMA.

Nessuna novità tecnica

Suzuki GSX-8TT, il nuovo colore non è ancora stato ufficializzato in Italia

Sotto la nuova livrea non cambiano invece le caratteristiche della moto. La GSX-8TT continua a utilizzare il bicilindrico parallelo da 776 cc, accreditato di circa 83 CV e 78 Nm, abbinato a cambio a sei marce e quickshifter bidirezionale. Non mancano inoltre tre modalità di guida e controllo di trazione.

Il telaio resta quello della versione già conosciuta, con forcella KYB a steli rovesciati da 43 mm e monoammortizzatore posteriore regolabile nel precarico. Il peso in ordine di marcia è di 203 kg, mentre il serbatoio ha una capacità di 16,5 litri.

Insomma, nessuna rivoluzione tecnica, ma una veste decisamente più racing per una delle proposte più particolari della gamma Suzuki. E con quei cerchi dorati, la GSX-8TT acquista sicuramente qualche punto in più sul fronte del carattere.

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