Suzuki SV-7GX, arriva il porte aperte: ecco dove scoprirla e provarla

Suzuki ha organizzato un porte aperte per il 10 ottobre presso le sue concessionarie moto. Protagonista è la Suzuki SV-7GX che la casa giapponese vuole far conoscere ai suoi clienti. Oltre a poter vedere da vicino la nuova crossover, sarà possibile provarla dato che saranno organizzati dei test ride. Per scoprire le modalità di prenotazione dei test ride è possibile rivolgersi direttamente alle concessionarie. In ogni caso, questo appuntamento sarà l'opportunità anche per scoprire tutti le ultime novità Suzuki.

Suzuki SV-7GX: scopriamola

Abbiamo avuto modo di provarla da pochi mesi (qui la nostra prova). Suzuki SV-7GX è una crossover stradale che può contare su di un motore bicilindrico a V di 90 gradi da 645 cc in grado di erogare 73,4 CV (54 kW) e 64 Nm di coppia. L'unità è ovviamente omologata Euro 5+. Grazie al serbatoio da 17,4 litri, secondo Suzuki la SV-7GX può raggiungere un’autonomia superiore ai 400 km.

Dal punto di vista tecnico, la crossover adotta un telaio a traliccio in acciaio in abbinamento all'anteriore con una forcella telescopica con steli da 41 mm. Dietro, c'è invece una sospensione con leveraggio progressivo e monoammortizzatore regolabile nel precarico su sette livelli.

Suzuki SV-7GX 2026

La moto adotta poi cerchi da 17 pollici pneumatici Pirelli Angel GT II, nelle misure 120/70 all’anteriore e 160/60 al posteriore. Per quanto riguarda, invece, l'impianto frenante, troviamo un doppio disco anteriore da 290 mm con pinze a quattro pistoncini e un disco posteriore da 240 mm. SV-7GX presenta un peso in ordine di marcia pari a 211 kg.

Prezzo

SV-7GX si può scegliere nelle colorazioni Bianco Cortina, Blu Zante, Grigio Buffalo e Nero Dubai. Il prezzo? 7.990 euro per la colorazione Bianco Cortina e 8.290 euro per le altre colorazioni. Suzuki propone poi un'ampia gamma di accessori originali tra cui bauletto da 45 litri, borse laterali semirigide espandibili, borsa da serbatoio, sella comfort rialzata e parabrezza maggiorato.

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