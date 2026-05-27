Questa speciale Suzuki GSX-R 1000 R omaggia le superbike del passato

Una speciale Suzuki GSX-R1000R, ispirata alle classiche moto sportive giapponesi degli anni '80 e '90, ha fatto il suo debutto pubblico lo scorso fine settimana al Bike Shed Moto Show di Londra. Questo esemplare è i frutto del lavoro di Marc Bell di Haxch Moto. Si tratta di un'azienda specializzata nella realizzazione di motociclette personalizzate e ispirate alle iconiche superbike degli anni '80 e '90. Ogni moto viene realizzata su ordinazione e personalizzata specificamente per il cliente.

Haxch Moto Cyclone, frontale

Un omaggio alla Superbike degli anni '90

L'ultima creazione di Haxch Moto si chiama Cyclone. Questa custom rende omaggio alle categorie Superbike e GP degli anni '90 con la sua particolare livrea e le carene squadrate. È basata su una Suzuki GSX-R 1000 R del 2022 e dal punto di vista tecnico non sono state apportate particolari modifiche. Il motore quattro cilindri, il telaio, il forcellone e il telaietto posteriore sono quelli di serie. Sono presenti anche le forcelle standard, modificate con componenti interni Maxton, e un ammortizzatore Maxton al posteriore.

Come ha raccontato direttamente Marc Bell di Haxch Moto, l'obiettivo era semplicemente quello di farla assomigliare al design Suzuki di fine anni '80 e inizio anni '90. Dunque, c'è un po' di RGV250, un po' di Slingshot e altre moto simili. Al posto dei cerchi standard da 17 pollici, per un tocco retrò in più, sono stati montati i cerchi CH3A a tre razze di Dymag, con finitura bianca. A questi si aggiungono le pinze freno Hel ad attacco radiale che garantiscono una frenata potente all'anteriore, mentre gli pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa assicurano un'ottima aderenza sull'asfalto.

Haxch Moto Cyclone, particolare del posteriore

Il display LCD di serie è stato sostituito da un cruscotto AiM aftermarket con cronometro integrato, oltre a comandi da competizione Jetprime, il tutto fissato da una nuova staffa di montaggio in fibra di carbonio. Per realizzare la custom sono stati necessari circa 6 mesi di lavoro. Il prezzo non è stato comunicato ma dovrebbe aggirasi attorno alle 50.000 sterline che al cambio sono circa 57.700 euro.

Fonte: MCN

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 27/05/2026