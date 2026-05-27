Suzuki DR-Z Off-Road Academy 2026 ci siamo: parte il corso per imparare a guidare in off-road

Suzuki DR-Z Off-Road Academy è la scuola ufficiale Suzuki che permette di imparare e affinare le tecniche di guida in off-road in sella alla DR-Z4S. Prenderà il via nell'ultimo weekend di maggio e permetterà ai partecipanti di affinare le proprie tecniche di guida sotto la guida esperta di istruttori altamente qualificati.

Suzuki DR-Z Off-Road Academy

Suzuki DR-Z Off-Road Academy 2026, il programma

L'appuntamento della DR-Z Off-Road Academy si svolgerà ad Agazzano, sulle colline piacentine. L’obiettivo della casa giapponese è quello di avvicinare al mondo dell’off-road motociclisti con poca esperienza. Il percorso formativo è stato studiato appositamente per mettere i partecipanti nelle condizioni di affrontare in sicurezza terreni a bassa aderenza. Grazie a un team di istruttori federali, coordinati da Stefano Nigelli pluricampione italiano di Enduro, e da Alex Zanotti, pluricampione mondiale, vincitore del Rally dei Faraoni, cinque volte partecipante alla Dakar e pluricampione nazionale, i partecipanti si cimenteranno al mattino in una serie di esercizi mirati, finalizzati allo sviluppo di stabilità ed equilibrio all’interno del “fettucciato”. In particolare, si effettueranno prove tecniche quali curve tra i paletti, passaggi in contropendenza e superamento di ostacoli naturali come i tronchi.

Al pomeriggio, invece, si affronterà un percorso di oltre 40 km di guida totalmente in sterrato per mettere in pratica le tecniche apprese. Sono dieci le giornate in calendario: si parte il 30 e 31 maggio per proseguire il 27 e 28 giugno, poi il 4 e 5 luglio, il 19 e 20 settembre e infine il 3 e 4 ottobre.

Suzuki DR-Z Off-Road Academy

La Suzuki DR-Z4S

La protagonista della DR-Z Off-Road Academy è la Suzuki DR-Z4S, un'enduro che in passato abbiamo già avuto modo di provare. Moto dotata di un motore monocilindrico da 398 cc in grado di erogare 38 CV a 8.000 giri/min e 37 Nm di coppia a 6.500 giri/min. La ciclistica è affidata a sospensioni KYB che sono state sviluppate per offrire un equilibrio ottimale tra reattività e stabilità sui terreni più impegnativi. La forcella a steli rovesciati da 46 mm garantisce un’escursione di 280 mm, mentre al posteriore si raggiungono i 296 mm. Il peso della moto è di 151 kg in ordine di marcia.

Come iscriversi

Gli interessati possono iscriversi alla Suzuki DR-Z Off-Road Academy attraverso una pagina dedicata del sito ufficiale della casa giapponese. La partecipazione prevede una quota di partecipazione di 350 euro.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 27/05/2026